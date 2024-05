Novico je za omenjeni portal potrdila glasbenikova mama, ki se svojega sina spominja kot "čudovitega človeka". 58-letni ameriški glasbenik je v času smrti živel v Bruslju, kjer je poučeval glasbeni tečaj in ustvarjal glasbo za filme.

Ustanovni člani skupine Train (od leve proti desni): Rob Hotchkiss, Patrick Monahan, Scott Underwood, Jimmy Stafford in Charlie Colin Foto: Guliverimage

Skupino je zapustil leta 2003

V Evropo se je preselil po uspehu skupine Train, ki jo je ustanovil v 90. letih skupaj s Patom Monahanom, Robom Hotchkissom, Jimmyjem Staffordom in Scottom Underwoodom. Skupino je zapustil leta 2003, leto po tem, ko je skupina prejela dve nagradi grammy.

Zadnja objava Charlieja Colina na družbenem omrežju Instagram je bila posvečena prav njegovi mami. "Moja mama Jackie. Prava umetnica, najlepša in najinteligentnejša ženska," je zapisal pod fotografijo, ki jo je objavil, in dodal: "Vesel materinski dan."

Člani skupine Janu Plestenjaku plačali poravnavo

Skupina Train, poznana po uspešnicah, kot so Hey, Soul Sister, Drops of Jupiter in Meet Virginia, ima zanimivo povezavo s Slovenijo. Leta 2009 so na svojem petem albumu Save Me, San Francisco objavili skladbo If It's Love, katere refren je enak skladbi A veš iz leta 2008, ki jo poje Alya, napisal pa jo je Jan Plestenjak. Ta se je spustil v boj zaradi kršitve avtorskih pravic in ga leta 2018 tudi dobil. Colin takrat ni bil več član skupine.

V izogib nadaljnjim pravnim postopkom so člani skupine pristali na predlagano zunajsodno poravnavo. Plestenjak je o poravnavi povedal, da je zadovoljen, da sta se stranki relativno hitro zunajsodno poravnali, saj je bolje, da vsi čas posvetijo ustvarjanju glasbe in ne sodnim postopkom.

