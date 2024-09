Pevka Adele, ki je nedavno zaključila evropsko turnejo in je v začetku preteklega meseca oznanila zaroko z ameriškim športnim agentom Richem Paulom, je oboževalcem povedala, da gradi novo življenje in si bo do nadaljnjega vzela premor od glasbe, da bi življenje lahko zaživela zdaj.

Šestintridesetletna Adele je po zadnjem koncertu svoje evropske turneje v Münchnu v Nemčiji svojim oboževalcem sporočila, da jih neverjetno dolgo ne bo videla. Kot je povedala v Londonu rojena Britanka, potrebuje počitek in želi živeti svoje novo življenje, ki ga je gradila.

V münchenskem razstavišču Messe je v roku enega meseca razprodala deset šovov in na njih gostila več kot 700 tisoč oboževalcev. Foto: Guliverimage

Od novembra 2022 je pevka nastopala v koloseju palače Caesars v Las Vegasu, nedavno pa je zaključila rekordni niz nastopov v münchenskem razstavišču Messe.

V zgolj desetih koncertnih večerih, ki so se odvili v roku enega meseca v zanjo posebej zgrajenem prizorišču, je prodala več kot 730 tisoč vstopnic – več kot v katerikoli rezidenci zunaj Las Vegasa. Vsi njeni koncerti so potekali na pop-up stadionu s kapaciteto več kot 73 tisoč ljudi – zaradi česar je prizorišče postalo največja začasna arena, ki so jo kadarkoli zgradili, je poročal SkyNews.

Zadnja tri leta je nastopala, zdaj bo čas za daljši odmor

V soboto se je pevka vsem svojim oboževalcem zahvalila, da so prišli na njen šov in ob tem povedala: "Zelo sem dobra v tem in resnično sem v nastopanju uživala skoraj tri leta. To je bilo in verjetno za vedno bo najdaljše obdobje mojih nastopov," je povedala Adele.

Kot je dodala, jo v rezidenci v Las Vegasu čaka še deset nastopov, ki so jih prestavili. "In potem vas ne bom videla neverjetno dolgo, a vas bom ves premor ohranila pri srcu ter fantazirala o naslednjih in vseh predstavah, ki sem jih izvedla v zadnjih treh letih."

Dodala je še, da ji bodo trenutki ostali v spominu, in povedala, da je bilo to obdobje čudovito. "Potrebujem le počitek, saj sem zadnjih sedem let zase gradila novo življenje in ga želim zdaj živeti. Živeti želim novo življenje, ki sem ga zgradila," je še povedala glasbenica. Nastope v Las Vegasu bo zaključila novembra letos.

Angleška pevka, rojena kot Adele Laurie Blue Adkins, je znana po mezzosopranu in sentimentalnem pisanju pesmi. Za svoje glasbene dosežke je prejela številna priznanja, med drugim 16 grammyjev, 12 nagrad brit, od tega tri za britanski album leta, emmyja in zlati globus. Leta 2013 je za skladbo Skyfall prejela oskarja.

Oglejte si še: