Tako je po Magnificovem koncertu videti zelenica v Stanežičah #foto

Po sobotnem koncertu Magnifica, ki ga je gostil v Stanežičah in katerega se je udeležilo več kot 20 tisoč ljudi, je Dom Svobode kmalu po koncu dogodka delil fotografije stanja zelenic v Stanežičah in v Tivoliju. V objavi pa se je javil tudi gostitelj večera in v njej v svojem šaljivem slogu zapisal, da bo še naprej "pain in the ass".

Magnifico je svoj koncert ob 30-letnici kariere namesto v parku Tivoli gostil v Stanežičah, ki so se izkazale za dobro alternativo, saj je več kot očitno zelenica na prizorišču dogodka, ki se ga je udeležilo okoli 23 tisoč ljudi, zdržala. Nova lokacija je ponudila boljše pogoje za izvedbo tako velikega dogodka, številni obiskovalci pa so pohvalili tudi prostornost prizorišča, ki je pomemben dejavnik pri organizaciji tovrstnih velikih koncertov.

Dom Svobode je na svojem profilu na Facebooku delil fotografijo s prizorišča, ki je nastala, kot so zapisali, dve uri po končanem koncertu Magnifica in iz katere je razvidno, da je zelenica na prizorišču Mladinskega golf centra ostala dobro ohranjena. Isti profil pa je za primerjavo delil tudi fotografije travnika v Tivolu, ki je nastala 1. septembra (dan po Magnificovem koncertu), na katerem so vidne prazne plastenke, ki so jih odvrgli nevestni posamezniki. O stanju travnika v Tivoliju je težko govoriti, zato lahko sami primerjate fotografiji in si ustvarite lastno mnenje.

Travnik 1. septembra v Tivoliju, dan po dogodku Foto: Dom Svobode

"Premaknili smo prostor in čas ter vsaj za ta večer naredili svet po svoji meri"

Po uspešno obeleženih 30 letih glasbenega ustvarjanja pa se je po koncertu javil tudi Magnifico, ki je svoj zapis delil na svojih družbenih omrežjih. "Za mano je koncert, ki je postal več kot samo koncert. Bila je igra 'biti ali ne biti'. Na srečo je zmagal 'biti', za kar sem neizmerno hvaležen skrivnostnim silam usode. Vmes sem se spraševal po smislu tega početja, ampak ko sem zagledal več kot 20 tisoč nasmehov pred seboj, sem vedel, zakaj to počnem. Vsi, ki smo bili na tem dogodku, smo začutili, da smo premaknili prostor in čas ter vsaj za ta večer naredili svet po svoji meri," je na Instagramu zapisal Magnifico.

V svoji objavi se je zahvalil še vsem glasbenim kolegom, ki so s svojim znanjem in predanostjo ustvarili nepozabno glasbeno izkušnjo, ter celotni produkciji, ki je izpeljala "neverjetno zahteven projekt, poln preobratov". "Posebno zahvalo izrekamo gasilskemu društvu Stanežiče, četrtni skupnosti Šentvid, vsem okoliškim prebivalcem in lastnikom zemljišč ter Rugby klubu Ljubljana, ki so nam omogočili, da izvedemo ta nepozabni koncert. Zahvala gre tudi Mestni občini Ljubljana in županu občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću, za podporo in razumevanje," je dodal v zapisu.

Magnifico: Še naprej bom 'pejn in di es'

"Na koncu pa se zahvaljujem občinstvu, ki kljub vsem zapletom, ki so se dogajali, ni obupalo in je skupaj z nami verjelo, da se bo zgodilo, kar se zgoditi mora. Hvala vsem še enkrat. Še naprej bom pejn in di es," je v svojem slogu sklenil Magnifico.

Po prvotnih načrtih bi moral biti Magnificov koncert v parku Tivoli, a so ga zaradi zapletov pri dokumentaciji premaknili v Stanežiče.

