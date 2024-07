Pevka Adele se namerava po koncu svoje koncertne turneje z naslovom Weekends With Adele v Las Vegasu to jesen umakniti z glasbene scene. "Želim se ukvarjati z drugimi ustvarjalnimi stvarmi," je pevka dejala v nedavnem intervjuju za nemško televizijo ZDF. Pred napovedim odmikom bo avgusta med drugim nastopila tudi v Münchnu.

Že na januarskem koncertu je razkrila, da v kratkem ne bo izdala novega albuma. Na koncertu v sklopu turneje Weekends With Adele, ki z nastopom 20 skladb traja več kot dve uri, je dejala, da si želi za nekaj časa vzeti daljši premor in raziskati druge možnosti ustvarjanja.

Adele v koloseju palače Caesars v Las Vegasu nastopa od novembra 2022. Seznam skladb njenega koncerta je najdaljši v njeni karieri in vključuje pesmi z več njenih studijskih albumov, kot sta 30 in 21. Nastopi se začnejo minimalistično, kasneje pa se vključijo še glasbena skupina, spremljevalni pevci, orkester in produkcijski elementi, kot so pirotehnika, slap in bazen.

Po novembru namerava svojo glasbeno pot za nekaj časa prekiniti

Njena turneja Weekends With Adele je bila deležna več dobrih ocen kritikov, ki so menili, da je bilo tudi na prestavljene koncerte vredno čakati, pohvalili so tako produkcijo kot njen vokalni nastop. Z zadnjim nastopom, ki ga v sklopu turneje načrtuje 23. novembra, namerava pevka svojo glasbeno pot za nekaj časa prekiniti.

Pred tem bo avgusta v sklopu turneje Adele v Münchnu nastopila še v Nemčiji. Koncerti bodo potekali v posebej za to zgrajeni areni na prostem na sejmišču Messe München, na kateri se lahko zbere 80 tisoč poslušalcev. Nastopati bo začela 2. in končala 31. avgusta. Pričakovano je, da bo z dvema nastopoma na teden seznam nastopov najdaljši v njeni karieri. To so pevkini edini letošnji koncerti v Evropi.

Po Las Vegasu ni načrtovala nastopov

Adele, ki bo maja dopolnila 35 let, po sedanji rezidenci v Las Vegasu ni načrtovala nastopov, zlasti ne v Evropi, a jo je ponudba enkratnega, po meri narejenega pop-up stadiona, ki bi bil zasnovan posebej za njen šov, zamikala.

Angleška pevka, rojena kot Adele Laurie Blue Adkins, je znana po svojem mezzosopranskem vokalu in sentimentalnem pisanju pesmi. Za svoje glasbene dosežke je prejela številna priznanja, med drugim 16 grammyjev, 12 nagrad brit, od tega tri za britanski album leta, emmy in zlati globus. Leta 2013 je za skladbo Skyfall prejela oskarja.

