Fotografije in posnetke s praznovanja rojstnega dne je delila na družbenem omrežju Instagram. "Življenje se ne meri po letih, ki jih imamo, ampak po trenutkih, ki nam jemljejo dih," je zapisala pod fotografije, ki jih je objavila. Zahvalila se je tudi vsem najdražjim, ki so praznovali z njo.

Triinpetdeseti rojstni dan je obeležila v brežiški restavraciji Debeluh, katere lastnik je njen prijatelj, chef Jure Tomič. Za njeno rojstnodnevno torto je poskrbel še en Slovenec, kuharski mojster Tomaž Kavčič.

Skupaj se redno pojavljata v javnosti

Dalmatinki so družbo na praznovanju delali najbližji prijatelji in njen izbranec, kriminalistični inšpektor Josip Plavić. V zvezi sta dobro leto, spoznala pa sta ob prijavi policiji zaradi kraje identitete na spletu. Primer so na policiji hitro rešili, pevka in inšpektor pa sta se še naprej družila, je Danijela Martinović lani povedala za revijo Gloria. Prvo fotografijo z njim je delila lansko leto ob predstavitvi njene knjige Tuširanje duše, od takrat pa se redno pojavljata skupaj v javnosti.

Martinovićeva je bila prej v dolgoletni zvezi s hrvaškim glasbenikom Petrom Grašem, s katerim sta se razšla leta 2021 po skoraj 25 letih zveze.

