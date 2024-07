Tinkara Kovač je spet zaljubljena, to je njen novi spremljevalec

Pred kratkim je v javnost prišla informacija, da se je končal dolgoletni zakon pevke Tinkare Kovač in arhitekta Mateja Mljača. Pevka naj bi se že lani odselila iz družinskega domovanja, zdaj pa se je izkazalo, da je spet zaljubljena.

Poletje preživlja v družbi štajerskega glasbenika Uroša Cingesarja, ki ustvarja pod umetniškim imenom U-Ros. Širša slovenska javnost ga je spoznala pred slabima dvema letoma, ko je predstavil prav poseben projekt, album s kar 500 skladbami, kar naj bi bilo najobsežnejše glasbeno delo na svetu.

Zaljubljena glasbenika so fotografi skupaj ujeli na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu, nekaj dni pozneje pa sta Tinkarino Primorsko zamenjala za Uroševo Štajersko in obiskala še ptujski festival Arsana, kjer je ona tudi nastopila.

Uroš in Tinkara na ptujskem festivalu Arsana Foto: Mediaspeed