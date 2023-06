Ste vedeli, kaj vse lahko zavoha ta slovenska pevka? #video

Tinkara Kovač je med pripravljanjem trihodnega menija za Alyo, Tanjo Ribič, Nenada Tokalića in Špelo Gornik razkrila, da lahko že po vonju ugotovi, kdaj je kakšna od jedi kuhana. Medtem ko je bil komentator Klemen Bunderla presenečen, pa se Tinkari Kovač to ni zdelo nič nenavadnega: "Saj to so delali že ameriški domorodci. To sem nekje prebrala in verjamem."

Tinkara je nato dodala, da težko govori o sebi in da bodo že gostje povedali, ali vse te njene teorije res držijo in ali jim pravilno sledi. "Včasih zavoham tudi, če je premalo soli v neki jedi," je še razkrila slovenska pevka, s čimer pa je presenetila tudi kulinarično strokovnjakinjo Darjo Končarevič, ki je priznala, da sama tega ne zmore.

Pevka je razkrila še, da se ji je voh tako izostril, ko je postala mama. Kot je že sama dejala, pa bodo prav gostje danes potrdili, ali ji voh res služi tako dobro, kot misli. Ne zamudite!

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.