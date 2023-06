Alya nam je pokazala, zakaj ni mogla kuhati v svoji domači kuhinji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 20. uri, je pevka Alya nekoliko presenetila svoje goste, saj jim večerje ni pripravila na svojem domu, ampak kar v snemalnem studiu. V videu nam je pokazala, zakaj je bila to primorana storiti.

"Z veseljem bi vas povabila domov, a ravno zidam hišo in še nimam svoje kuhinje, pravzaprav je še nisem izbrala, tako da je vse skupaj še zelo prazno in po vseh prostorih odmeva. Lahko bi pa kaj zapeli tam mogoče, ker bi bil res dober odmev," je svojim gostom igralcu Nenadu Tokaliću - Nešu, igralki Tanji Ribič, pevki Tinkari Kovač in partnerski terapevtki Špeli Gornik pred večerjo, na kateri jih je povsem navdušila, razložila Alya.

Alya je bila tokrat primorana kuhati kar v snemalnem studiu. Foto: Planet TV

Po oddaji pa nam je pokazala, kako je videti trenutno njen dom, ki se še gradi. "Dragi moji prijatelji, naj vam samo pokažem, zakaj danes nismo bili pri meni doma, zakaj nismo jedli v domači kuhinji. Samo poglejte. Ni je še. Moja kuhinja še ne stoji, pa tudi če bi želeli pri meni, recimo peči na zunanjem žaru in jesti noter, bi bilo videti tako. Zdaj mislim, da je popolnoma jasno, zakaj sem kuhinjo najela. Pozdravček!" je povedala v videu, ki si ga lahko ogledate zgoraj.

Riba, raca, rak bo na sporedu tudi nocoj, ko bo druščino tega tedna gostila pevka Tinkara Kovač.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Nocoj ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

