Tanja Ribič o drugem večeru: Noro, bolje ne more biti! #recept

V oddaji Riba, raca, rak vsak teden spremljamo pet znanih Slovencev, ki pokažejo svoje veščine v kuhinji. Kot druga v četrtem tednu kulinarične pustolovščine si je kuharski predpasnik nadela priljubljena pevka Alya, ki je s svojimi kuharskimi mojstrovinami povsem navdušila svoje visoke goste: igralko Tanjo Ribič, pevko Tinkaro Kovač, partnersko terapevtko Špelo Gornik in igralca Nenada Tokalića - Neša. Vsi štirje so ji za večerjo namenili najvišjo mogočo oceno.

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je svojim gostom pripravila priljubljena pevka, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupala. Kako so gostje ocenili njeno pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: Dobro jutro, življenje (kanape s pašteto od mola)

Foto: Planet TV

popečen brezglutenski kruh

riba mol (kuhana)

sol

poper

domače olivno olje

okrasitev

GLAVNA JED: Moja pesem (orada v pečici v limonini omaki)

Foto: Planet TV

dve oradi

oljčno olje

velika limona

malvazija

bučke

rožmarin

sol

SLADICA: Ti z mano znaš (veganski borovničev sladoled)

Foto: Planet TV

250 g borovnic

sojino mleko

smetana, 250g

limona

črni sladkor

veganski keksi, ki se zmeljejo ali zdrobijo

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Z nami so igralca Tanja Ribič in Nenad Tokalič - Nešo, pevki Alya in Tinkara Kovač ter partnerska terapevtka Špela Gornik.

