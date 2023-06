S tem je Salome osupnila svoje goste #recept

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak vsak teden spremljamo pet znanih Slovencev, ki pokažejo svoje veščine v kuhinji. Zadnja v tretjem tednu je bila na vrsti Salome, ki je prava kuharska mojstrica in se s tem trenutno ukvarja tudi profesionalno. Svojih gostov ni razočarala. David Amaro, Saša Lešnjek, Nika Krmec in Rok Bohinc so ji namenili popolno oceno za kulinarično popotovanje, ki jim ga je pripravila.

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je svojim gostom pripravila Salome, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupala. Kako so gostje ocenili njeno pojedino in kakšno glasbeno presenečenje so ji pripravili ob koncu, pa si lahko pogledate v zgornjem videu.

PREDJED: sončni vzhod (juha iz popečene cvetače in česna s kurkumo)

Foto: Planet TV

Sestavine:

2 ali 3 glave cvetače, odvisno od velikosti

2 glavi česna

kurkuma (da bo juha lepe rumene barve)

sol, poper

smetana za kuhanje in mleko po potrebi

praženi lešniki

Priprava:

Cvetačo in česen popečemo v pečici na 180 stopinj Celzija, da postaneta rahlo zlatorjave barve. Nato v mešalnik za smuti damo cvetačo, česen, kurkumo, smetano za kuhanje in zmiksamo, da je juha svilnatega videza. Solimo in popramo po okusu. Nato juho zavremo na ognju in postrežemo s praženimi lešniki.

GLAVNA JED: gremo na morje (pečen file brancina)

Foto: Planet TV

Sestavine za pet ljudi:

10 porcijskih filejev, dva na osebo

300 g škampov

3 gomolji zelene

200 g češnjevih paradižnikov

2 večja korenčka

1 por

paket zelenjave za juho

2 stroka česna

sol, poper

Priprava:

File brancina namažemo z olivnim oljem, solimo in popramo ter nato zvijemo v roladico in prebodemo z zobotrebcem. Položimo na papir za peko in pečemo na 180 stopinj Celzija 10 minut. Pire zelene naredimo tako, da zeleno narežemo na majhne koščke in jih popečemo v pečici na 180 stopinjah Celzija. Zmiksamo ter dodamo maslo, smetano in toliko mleka, da bo pire lepe strukture. Solimo in popramo. Romanesko kuhamo v slani vodi natančno 20 minut in smo previdni, da se ne razkuha. Nato ga sotiramo na maslu. Korenje, češnjev paradižnik in por narežemo julienn in v ponvici sotiramo kot romanesko. Omako naredimo iz jušne osnove ter juhe iz kosti in glav brancina ter lupin škampov. Solato popražimo na olivnem olju, dodamo dva stroka česna. Ko česen zadiši, dodamo repke škampov in češnjev paradižnik. Ko so škampi lepo popraženi, jih zalijemo z belim vinom. Povohamo, in ko ne zaznavamo več alkohola, zalijemo z jušno osnovo, ki se je predhodno kuhala. Solimo, popramo. Omako zmiksamo in precedimo čez drobno sito, da ima lepo sijočo barvo. Na majhnem ognju reduciramo, da dobi lepo gosto strukturo. Dekoriramo. Dober tek vam želim!

SLADICA: sončni vzhod (limonina krema z meringo)

Foto: Planet TV

Lešnikova zemlja:

50 g masla

115 g sladkorja

60 g moke

pest praženih lešnikov

Limonina krema:

3 jajca + 2 rumenjaka

3 limone

150 g sladkorja

100 g masla

meringa, recept lahko najdete na spletu

Priprava:

Maslo, jajce, sladkor, moko in zdrobljene lešnike zmešamo ter jih na papirju za peko popečemo na 180 stopinj Celzija. Pustimo, da se zmes ohladi, in jo zdrobimo v majhne koščke. V skledo ubijemo jajca, dodamo rumenjake in sladkor ter vse skupaj zmešamo z električnim mešalnikom. Lupinico limone naribamo in stisnemo limonin sok. V manjšo posodo dodamo maslo in ga na nizkem ognju stopimo. Dodamo zmes jajc, limoninega soka in lupinice. Mešamo pri nizkem ognju, dokler krema ne postane gosta. Recept za meringo lahko najdete na spletu. V kozarec dajte najprej lešnikovo zemljo, nato limonino kremo, na vrh pa meringo z malinami. Dekorirajte z macuhicom in zlatim čokoladnim peskom. Njami!

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. V četrtem tednu bomo na zabavni kulinarični pustolovščini spremljali igralko Tanjo Ribič in igralca Nenada Tokaliča - Neša, pevki Alyo in Tinkara Kovač ter terapevtko Špelo Gornik.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.