Pevka Alya pričakuje novega družinskega člana #video

Naše današnje gostje v oddaji Jutro na Planetu ste predvsem vajeni z mikrofonom v roki, tokrat pa bo vihtela tudi kuhalnico. V oddaji Riba, Raca, Rak bo ta teden kuhala pevka Alya. Napovedala je, da je pred nami pester teden z nenapovedanim obiskom v oddaji, zaupala pa tudi to, česa se veseli v zasebnem življenju.

Foto: Planet TV

Nocoj bo prvi kuhal igralec Nenad Tokalič - Nešo, jutri pa je na vrsti Alya. "Lepo je videti moškega v kuhinji, meni je to tako seksi," pravi pevka. In če je Nešo gurman, pa Alya zelo pazi, kaj da na svoj krožnik, saj ne je mesa in mlečnih izdelkov, ribe in jajca pa. "Nisem čutila velikega pritiska, kar se tega tiče, da sem morala kuhati raznoliko," pravi Alya, saj tokratni gostje ne jedo vsega.

Alyi je bil izziv kuhati na takšen način, a pravi, da ji kakovostna prehrana veliko pomeni. Pred petimi leti je namreč doživela hudo obliko izgorelosti in se je določila za spremembe v življenju, tudi glede načina prehranjevanja.

Nedavno je praznovala okroglo obletnico, prijatelji pa so ji pripravili takšno presenečenje, da je ostala odprtih ust. Pred njo pa je tudi snemanje novega videospota za skladbo Zdaj in za vedno.

Zaupala nam je tudi, da se ji julija pridružil nov družinski član. Že več kot letno dni je razmišljala o štirinožnem prijatelju, zdaj pa bo končno dobila psičko, ki si jo je že izbrala. Alya je velika ljubiteljica živali, s konji je povezana že od malega, pred leti pa ji je umrla njena psička. In pred tedni jo je celo sanjala. To je vzela kot znak, zato se je odločila, da je čas za novo psičko. Več o Alyi, prisluhnite v videu zgoraj.

Jutri v oddaji Jutro na Planetu ne zamudite: spoznali boste umetnost floatinga. Tako pravijo terapiji lebdenja na vodi, med katero se um in telo povsem sprostita. Gostili bomo tudi pevko, ki je v zadnjih letih cvetela na evropskih odrih. Nastopila je pred monaškim princem in Slovenijo zastopala na Evroviziji. Ana Soklič bo z nami. Ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.