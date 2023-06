Mit o sreči, pogovarjali smo se z avtorjem uspešnice #video

Kaj je sreča, ali je to le mit, kako jo doseči, o vsem tem smo se pogovarjali v oddaji Jutro na Planetu. Avtor Jorge Bucay na vprašanje, kako mu je uspelo narediti tako velik preboj v poslovnem življenju, odgovarja: imel sem preprosto veliko srečo. O tem, kako nam pomaga branje tovrstnih priročnikov, pa smo se pogovarjali tudi z gostjami. Več v zgornjem videoposnetku.

Foto: zajem zaslona In kaj pravi avtor o sreči? "Sreča ni veselje, ni smeh, sreča ni petje in razlaganje šal ves čas. Ni smeh in ples in ni biti srečen. Sreča je notranji mir. Zame je sreča občutek, da hodiš po pravi poti, da greš tja, kamor si želel iti, da te ni strah."

S sinom, ki je prav tako terapevt in pisatelj Demian Bucay, sta gostovala že v več kot tridesetih državah in odpirala določena vprašanja o sreči in življenju. Njegov sin pravi: "Pomembno je, da razumete, da poučiti nekoga pomeni, da lahko to stvar potem opravijo sami. To je zelo pomembno, da razumete. Mislim, da starši vedno želimo biti zraven in si želimo, da otroci naredijo pravo stvar, kar je včasih težava, saj se potem preveč zanašajo na nas. Potem ne razvijejo svojega načina razmišljanja in odločanja za njih same, da se naučijo najti srečo in notranji mir. Naučiti se morajo, da znajo sami sprejemati dobre odločitve. Mi ne moremo oceniti, kaj so dobre odločitve za njih. Kot starši dostikrat pademo v zanko, ker mislimo, da vemo, kaj je dobro za njih, vendar ne vemo, ker ne vemo, kaj bi jih naredilo srečne, to vedo le oni. Preden govorite z njimi, jih poslušajte, potem pa lahko govorite."

V ponedeljkovem Jutru na Planetu pa ne zamudite: v studiu se bo oglasila pevka Alya. Preverimo, kako dobro se je spopadla s kuharskim izzivom v oddaji Riba, Raca, Rak. Z nami bodo tudi mojstri kajtanja. Izveste vse o tem adrenalinskem športu na vodi, ki je vse bolj priljubljen tudi pri mlajših. Ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.