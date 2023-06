Na glavo! Ta konec tedna v Ljubljani. #video

Ta konec tedna se bo v Ljubljani plesalo, vrtelo na glavi ter preizkušalo meje. World Kidz Breaking Champion je edinstven dogodek pri nas, zato smo o njem spregovorili tudi v naši jutranji oddaji Jutro na Planetu. Z nami so bili Tilen Grašič, naš najboljši plesalec breakdancea, Samo Polutak Kos, evropska legenda hip hopa in plesni učitelj, ter Anja Dolšina, vodja projekta iz agencije Extrem.

Naš najboljši plesalec breakdancea Tilen se je v breakdance zaljubil, ko je bil star le pet let. Prvih elementov se je naučil kar doma v dnevni sobi, nato pa se je izpilil seveda v plesni šoli. Zdaj je star 20 let in pravi, da je breakdance njegovo življenje, zato trenira petkrat tedensko po več ur dnevno.

Nekaj plesnih vragolij so nam pokazali plesalci kar v studiu, Samo pa nam je kot plesalec in sodnik zaupal, da se ocenjujejo različni elementi. "Variacije, 'crash', ko se človek zmoti, dinamiko. Vse se ocenjuje," pravi. Idejo za mladinsko tekmovanje pa je dobil pred leti v Franciji. "Veliki že imajo neka tekmovanja, otroci pa jih nimajo," je začetek opisal Samo. Minulo leto so imeli na tekmovanju več kot 100 plesalcev, letos pa je prijavljenih več kot 300 tekmovalcev iz 40 držav.

Ljubljana bo tako že drugič gostila tekmovanje v breakdanceu in njegove najboljše svetovne plesalce do 18 let. Dogodek pa ne bo le tekmovalne narave, ampak bo tudi promocija oz. za praznovanje kulture breakdancea. Predizbor se začne že jutri, v soboto pa sledi glavni oder s plesnimi legendami, pravijo v agenciji Extrem.



World kidz breaking championship U18 je tekmovanje, kjer se med seboj pomerijo plesalci breakdancea – nove olimpijske discipline, ki bo leta 2024 v Parizu prvič del uradnih olimpijskih iger. World Kidz Breaking Champion je dogodek, ki bo v dveh dneh postregel z bitkami najboljših plesalcev breakdancea na svetu. Plesalci bodo zavzeli središče Ljubljane in ga ob norih ritmih DJ ponovno postavili na glavo. Dogodek je več kot le tekmovanje, je praznovanje kulture breakdancea, njegove raznolikosti in sposobnosti združevanja ljudi iz različnih okolij. Tekmovanja bodo hkrati predstavljala tudi priložnost za mlade talente, da se izpostavijo in pokažejo svoje spretnosti na svetovnem prizorišču.

