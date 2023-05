Pripravljajo glasbeno presenečenje #video

V tem tednu bo v kuharski oddaji Riba, raca, rak kuhalo novih pet Slovencev in Slovenk. Večerje se bodo lotili pevec David Amaro, pevka Saša Lešnjek, gostinka in umetnica Salome, pevka in vplivnica Nika Krmec ter komik Rok Bohinc. Od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu.

Že razmišljate o večerji? Kakšen kuharski namig ste lahko dobili že zjutraj v oddaji Jutro na Planetu, ko smo se poglobili v kuharsko pustolovščino Riba, raca, rak, ki se na Planetu nadaljuje tudi ta teden z novimi kuharji. Ta teden bodo svoje spretnosti za štedilnikom pokazali David Amaro, Nika Krmec, Salome, Rok Bohinc ter Saša Lešnjek.

Gostili smo dva znana Slovenca, ki ju boste spremljali ta teden v oddaji Riba, Raca, Rak. Izvedeli smo, kako spretna sta v kuhinji pevca David Amaro in Saša Lešnjek.

David živi s svojim partnerjem Aljažem in prizna, da je on tisti, ki kuha. Opiše se kot prikupno zmedenega, kar mu ne bo pomagalo pri večerji, ko se bo moral organizirati in skuhati za pet ljudi. Ker je povezan tako z Anglijo, Bosno in Hercegovino ter seveda Slovenijo, bo vse to pokazal tudi na krožniku. Goste bo poskušal očarati s priljubljeno bosansko jedjo, ki pa jo bo sam pripravljal prvič. Zato je na pomoč dobesedno poklical svojo mamo. Ali bo mama ponosna, pa preverite nocoj ob 20. uri.

Večerjo bo Davidu otežila gostja, ki ne je mesa, Saša. Sicer sama pravi, da je navajena jesti le priloge, a to ne bo edina gostja s posebnostmi. Prihaja tudi gost, ki preveč mlečnih izdelkov ne prenaša dobro.

A ker je v tokratnem tednu v oddaji veliko glasbenikov, bodo ustvarjali tudi na tem področju. Konec tedna nam obljubljajo pevsko presenečenje.

Že v prvi oddaji bo ogromno smeha, kar je le dober znak o tem, kaj nas čaka skozi ves ta teden. Danes bo prvi kuhar pevec David Amaro, jutri pa bo na vrsti pevka Saša Lešnjek.

Kulinarična pustolovščina Riba, raca, rak je na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

