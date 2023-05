"Tragično vest smo prejele, ko smo bile skupaj" #video

V oddaji Jutro na Planetu so bile z nami članice skupine Bepop. Na glasbeni sceni so skupaj že 20 let, ob tem pomembnem jubileju pa so izdale novo skladbo, himno prijateljstvu.

Tri nadarjene ženske, Tinkaro, Ano in Alenko, že 20 let povezuje več kot samo glasbeni talent. Pevke, mame, poslovne ženske in predvsem prijateljice so svojo pozitivno energijo zapakirale v novo skladbo Dlan v dlan. S himno prijateljstva je bila skupina Bepop z nami v oddaji Jutro na Planetu.

Foto: Planet TV

Že več kot 20 let so na sceni, a njihovo prijateljstvo še traja. Temu so posvetile nov videospot in skladbo, ki govori o prijateljstvu. Čeprav ga ni več v skupini, pa jih v ozadju spremlja tudi moški del originalne zasede Bepop, Simon. Še ostajajo v stiku, spodbujajo se in vsi že imajo svoje družine. Skupaj imajo že osem otrok, pravi mali podmladek Bepopa.

Seveda pa je vedno v mislih z njimi tudi tragično umrli Nejc, in sicer skozi pesmi. Nejc bi želel, da nadaljujemo, so jasne bepopovke. Ana nam je zaupala, da se še danes dobro spomni, kje in kdaj so prejele tragično novico. Prepričana je, da je bilo dobro, da so bile takrat vsaj skupaj, in da so danes zaradi tega dogodka še močnejše. Preteklo leto so ob jubileju k sodelovanju povabile Nejčevo sestro Evo, ki je z njimi odpela že skoraj ponarodelo skladbo Moje sonce, prav tako se jim je pridružila na nastopih.

Svojo energijo bepopovke usmerjajo samo v pozitivnost. Tinkara je obenem podjetnica, pisateljica, ki izdaja že tretje otroško slikanico, Ana goji ljubezen tako do radia kot televizije, Alenka pa ob skupini Bepop poje tudi v skupini Sopranos.

Vse tudi rada kuhajo. Ta teden bomo Tinkaro lahko spremljali v kuharski oddaji Riba, raca, rak. Nocoj je na vrsti igralka Urška Vučak Markež, že jutri pa nam bo večerjo pripravila prav Tinkara. Večerja bo polna nostalgije, petja in nepričakovanega plesa enega izmed gostov. Ne zamudite.

Jutri bomo v oddaji Jutro na Planetu naredili sirup iz smrekovih vršičkov, gostja nam bo povedala, kako ga pripraviti in skladiščiti, da nam bo dobro služil pri težavah z dihali. Zazibali se bomo v ritmih vročega flamenka, plesne korake nam bo ob svojih soplesalkah pokazal eden izmed redkih moških plesalcev tega plesa. Ob 8. uri na Planetu.

