Chris Hemsworth lahko svojemu bogatemu življenjepisu doda še eno vlogo – poklicni bobnar. V soboto je namreč kot gost presenečenja nastopil na koncertu svojega prijatelja Eda Sheerana v Romuniji in pred 70 tisoč ljudmi prvič igral na bobne. Skupaj sta izvedla Sheeranovo uspešnico Thinking Out Loud.

Bobne je igral prvič

Kot je razvidno s posnetka, objavljenega na družbenem omrežju Instagram, se je Hemsworth bobnov naučil igrati kot del izziva za svojo oddajo Limitless, za katero stoji National Geographic.

Sheeran v posnetku pove, da ga je avstralski zvezdnik poklical decembra lani in mu povedal za oddajo, ki jo pripravlja o kognitivnem zdravju in prednostih učenja instrumentov. Dogovorila sta se, da bo kot bobnar nastopil na enem izmed njegovih koncertov, kar mu je tudi uspelo. Oboževalci so bili nad njegovim nastopom navdušeni, prislužil pa si je tudi posebno "nagrado za sodelovanje", ki mu jo je po koncertu izročil britanski glasbenik. Zadnji je pred kratkim gostoval tudi v Zagrebu, kjer je pred 70 tisoč ljudmi izvedel svoje največje uspešnice.

Chrisa Hemswortha poznamo predvsem po vlogi Thora iz serije filmov Maščevalci (Avengers), njegov zadnji film pa je Furiosa: Del sage o Pobesnelem Maxu, kjer nastopa v vlogi negativca. Foto: Guliverimage

Hemsworth se v oddaji Limitless odpravi na potovanje okoli sveta, na katerem s pomočjo strokovnjakov, družine in prijateljev odkriva načine, kako živeti bolje in dlje. Spopada se z vrsto izzivov, s katerimi poskuša odkriti, kako lahko ostanemo v formi, bolj zdravi in srečnejši za vse življenje.

