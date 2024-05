Hemsworthu so se na slovesnosti ob odkritju zvezde pridružili žena Elsa Pataky ter njuni trije otroci – 12-letna India Rose ter 10-letna dvojčka Sasha in Tristan. Dogodka sta se udeležila tudi igralčeva starša Leonie in Craig Hemsworth.

Chris Hemsworth z ženo Elso ter dvojčkoma Sasho in Tristanom. Foto: Reuters

Zahvalil se je ženi Elsi

Štiridesetletni igralec se je v govoru svoji 47-letni ženi zahvalil za podporo pri njegovi igralski karieri. "Dejstvo je, da nič od tega, kar počnem, nobeden od teh trenutkov, posebnih priložnosti in dogodkov, nič od tega ni posebno brez tebe ob meni," je poudaril avstralski zvezdnik.

Nekaj besed mu je namenil tudi igralski kolega Robert Downey Jr., s katerim sta zaigrala v seriji filmov Maščevalci (Avengers). "Kot pravi Captain America (Chris Evans, op. p.) je Hemsworth drugi najboljši Chris," se je pošalil Downey Jr. in dodal: "Chrisa je malce zastrašujoče opisati. Zaradi lepe embalaže je zelo izmuzljiv. V iskreno veselje mi je, da te poznam. Hollywoodske zvezdnike držiš na trnih, ker si pravi frajer."

Režiser George Miller, Chris Hemsworth in Robert Downey Jr. Foto: Reuters

"Furiosa bo film leta 2024"

Chris Hemsworth je svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih dobil tik pred premiero novega filma Furiosa: A Mad Max Saga. Downey Jr. je svoj govor začel z besedami, da verjame, da bo Furiosa film leta 2024. "Ogledal si ga bom trikrat. Želim, da si ga vsi ogledajo trikrat. To bo kot Barbenheimer-Plus," se je pošalil.

Slovesnosti sta se udeležila tudi Hemsworthova soigralka iz filma Furiosa, igralka Anya Taylor-Joy in režiser George Miller.

Chris Hemsworth je svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih dobil tik pred premiero novega filma Furiosa: A Mad Max Saga. Foto: Reuters

