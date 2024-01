Nova zvezda na hollywoodskem pločniku slavnih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oseminšestdesetletni Willem Dafoe, ki se je v soju bliskavic sprehodil do spominske plošče in poljubil zvezdo, je povedal, da preprosto obožuje biti del filmske skupnosti, pripovedovati zgodbe in z njimi povezovati ljudi.

Slovesnosti so se udeležili številni igralčevi prijatelji in kolegi, med njimi Patricia Arquette, Mark Ruffalo in Pedro Pascal ter nemški režiser Wim Wenders. Prisotna je bila tudi igralčeva žena, italijanska režiserka Giada Colagrande.

Le dan prej se je Dafoe udeležil podelitve zlatih globusov. Za vlogo megalomanskega znanstvenika v filmu Nesrečna bitja režiserja Yorgosa Lanthimosa je bil nominiran za zlati globus za najboljšo moško stransko vlogo.

Dafoe je posnel več kot sto filmov, med drugim Vod smrti in Spider-Man. V zadnjem času je zaigral v filmih, kot so Ulica nočnih mor, Inside in Asteroid City.

