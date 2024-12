Jude Law je dobil zvezdo na Pločniku slavnih

Britanski igralec Jude Law je kot zadnji letos prejel zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Igralec je 2.798. zvezdo po vrsti na znamenitem pločniku odkril konec preteklega tedna pred oboževalci in fotografi. V zadnjih mesecih so zvezdno na Pločniku slavnih med drugim prejeli režiser Tim Burton, igralec Ewan McGregor in igralka Kerry Washington.

Hkrati so tudi že znani prejemniki več kot 30 novih zvezd na Pločniku slavnih za prihodnje leto, med katerimi so Jane Fonda, Colin Farrell, Keith Urban in posmrtno Prince.

Foto: Reuters

Lawa, očeta sedmih otrok, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na slovesnosti spremljali žena Phillipa Coan ter dva najstarejša otroka, 28-letni Rafferty in 24-letna Iris.

V govoru se je zahvalil staršem

51-letni Law se je v govoru ob odkritju svoje zvezde zahvalil staršem, da so mu privzgojili ljubezen do filma. Kot slavnostna govorca so povabili ameriškega režiserja Davida Loweryja (Peter Pan & Wendy) in igralko Jurnee Smollett. Law je nedavno skupaj s Smollett posnel kriminalni film The Order, ki so ga premierno prikazali na beneškem filmskem festivalu avgusta letos.

Foto: Reuters

Law je svoj mednarodni preboj proslavil leta 1999 s trilerjem Nadarjeni gospod Ripley. Za stransko vlogo v tem filmu je bil nominiran za oskarja. Nominacijo za oskarja za najboljšega igralca si je prislužil za vlogo v filmu Hladni vrh z letnico 2003. Med drugim je zaigral v filmih, kot so Sherlock Holmes, Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti, Hugo, Kužna nevarnost, Grand Budapest hotel in Stotnica Marvel. Pred kratkim je upodobil kapitana Kljuko v filmu Peter Pan & Wendy in kralja Henrika VIII. v zgodovinski drami Firebrand.

Foto: Reuters

Oglejte si še: