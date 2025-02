Kaling se je rodila v ZDA indijskim priseljencem in je bila že pri 24 letih del scenaristične ekipe za ameriško uspešnico Pisarna, v kateri je tudi zaigrala. Ustvarila je tudi humoristično serijo Mindy se dogaja (2012–2017) ter v njej odigrala glavno vlogo ginekologinje, ki poskuša uravnovesiti poklicno in zasebno življenje.

Med drugim je sodelovala kot producentka pri serijah Never Have I Ever in Running Point za Netflix ter zaigrala v filmih, kot sta Late Night in Oceanovih 8. Napisala je tudi nekaj knjižnih uspešnic.

Dosežki v zabavni industriji

Leta 2023 je dobila najpomembnejšo nagrado ameriškega predsednika za kulturo – medaljo za umetnost, ki sta jo med drugim prejela tudi rock zvezdnik Bruce Springsteen in igralka Julia Louis-Dreyfus.

Pločnik slavnih že od leta 1960 časti dosežke v zabavni industriji. Del pločnika na hollywoodskem bulevarju, v katerega so vdelane plošče v obliki zvezd, poteka prav skozi središče Hollywooda. Podeljevalci zvezd so za letos izbrali številna znana imena. Med tremi ducati tistih, ki bodo dobili svojo zvezdo, so Jane Fonda, Colin Farrell, Keith Urban in posmrtno Prince.

