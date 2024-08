Na zagrebškem hipodromu je v okviru turneje "+ – = ÷ x" (The Mathematics Tour, op. p.) sinoči nastopil britanski glasbenik Ed Sheeran, ki je pred 70 tisoč ljudmi izvedel svoje največje uspešnice. Njegov nastop so spremljali številni vizualni efekti, zaključil pa se je z veličastnim ognjemetom. Utrinke z nepozabnega koncerta si oglejte v zgornjem posnetku.

Več kot dvourni spektakel, ki je vključeval številne vizualne efekte, kot so pirotehnična sredstva in ogenj, se je začel z glasbenikovo uspešnico Castle on the Hill.

"Na Hrvaškem sem prvič in tukaj je čudovito. Želim si, da greste v ponedeljek zjutraj v službo brez glasu. To je moj današnji cilj," so besede Eda Sheerana, s katerim je pozdravil udeležence koncerta. Vsem obiskovalcev, zbralo se jih je kar 70 tisoč, se je zahvalil, da so prišli na njegov koncert, za kar je neizmerno hvaležen in tega ne jemlje za nekaj samoumevnega.

Glasbenik je večji del koncerta nosil črno majico z napisom Zagreb. Foto: Thomas Ranner

Nosil majico z napisom Zagreb

Njegovi oboževalci, ki niso prišli samo s Hrvaške, ampak tudi iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Italije, so uživali v njegovih največjih uspešnicah, med katerimi so zagotovo pesmi The A Team, Give Me Love, Galway Girl, Thinking Out Loud, Photograph in Perfect.

Njegov nastop je vključeval tudi številne čustvene trenutke. Obiskovalcem je opisal, da je svojo glasbeno kariero začel kot najstnik, ki je igral v praznih lokalih, trinajst let pozneje pa poje v Zagrebu pred 70 tisoč ljudmi. Spomnil se je tudi dogodka, ki ga je globoko pretresel. "V začetku leta 2022 sem izgubil najboljšega prijatelja, en mesec sem žaloval z njegovo družino. V tistem obdobju sem napisal pesem, ki sem jo posvetil njemu," je povedal. Gre za pesem Eyes closed, ki jo je zapel v nadaljevanju.

Glasbenik je večji del koncerta nosil črno majico z napisom Zagreb, za zadnji del pa se je preoblekel v moder nogometni dres z napisom Sheeran in številko 17. Spektakel je zaključil veličastno – s svojimi največjimi hiti You Need Me, I Don't Need You, Shape of You in Bad Habits ter kratkim, a ogromnim ognjemetom, ki je zažarel nad zagrebškim hipodromom.

Sheeran je nastopil na 360-stopinjskem odru, ki je bil postavljen na sredino 47 hektarjev velikega prizorišča ter obdan s petimi tribunami. Za boljši pogled na zvezdnika so poskrbeli tudi številni LED zasloni. Priprave na prihod svetovnega zvezdnika so v Zagrebu začeli že nekaj tednov prej, po odpovedi koncertov Taylor Swift na Dunaju pa so tudi zaostrili varnostni nadzor.

Sheeran je nastopil na 360-stopinjskem odru, ki je bil postavljen na sredino hipodroma ter obdan s petimi tribunami. Foto: Thomas Ranner

Največje presenečenje duet s Calumom Scottom

Pred prihodom Sheerana na oder sta zbrane zabavala domači glasbenik Dino Jelusić ter britanski pevec Calum Scott. Ta je obiskovalce pozdravil z besedami v hrvaškem jeziku "Bok, Zagreb" in zaključil "Zagreb, volim vas". Kot je povedal, je bil na Hrvaškem že nekajkrat, a bi v takšnem vzdušju prišel še večkrat. Med 45-minutnim nastopom je izvedel nekaj svojih uspešnic, kot so Dancing On My Own, Roots in Lighthouse, a so oboževalci hitro ugotovili, da ni zaigral svojega največjega hita You Are The Reason. Izvedel ga je v nadaljevanju koncerta v duetu z Edom Sheeranom.

Njun duet si oglejte v spodnjem posnetku:

Kot so sporočili organizatorji, je bil to najbolj obiskan koncert na Hrvaškem doslej. "Ta edinstveni dogodek bo v hrvaški zgodovini ostal zapisan kot eden največjih državnih dogodkov, ki se ga bomo spominjali še dolgo," so sklenili.

Sheerana po koncertu v Zagrebu zdaj čaka še nastop v Beogradu, Bukarešti in Sofiji. The Mathematics Tour je njegova četrta turneja, ki se je začela aprila 2022 v irskem Dublinu, po 144 koncertih pa se bo septembra 2025 zaključila v nemškem Düsseldorfu.

V Zagrebu tudi Vladimir Prebilič, Žan Serčič in Karmen Klinc

Koncerta v Zagrebu so se udeležili tudi številni znani Slovenci. Tam smo med drugim opazili pevko skupine Rock partyzani Karmen Klinc, evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča z družino in glasbenika Žana Serčiča, ki se mu je s Sheeranom uspelo celo fotografirati. "To fotko bom samo pustil tu, duet pa enkrat drugič. Hvala, Ed Sheeran, ker ustvarjaš ljubezenske frekvence in me navdušuješ že toliko let," je Serčič zapisal pod fotografijo, ki jo je objavil na družbenih omrežjih.

