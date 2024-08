Ed Sheeran bo na zagrebškem hipodromu nastopil v okviru turneje "+ – = ÷ x" (The Mathematics Tour, op. p.). Vstopnice za koncert so sicer razprodali že v juniju, kasneje pa sporočili, da je prostih še 500 sedežev, ki so jih v mesecu juliju dodali naknadno.

Prodanih več kot 68 tisoč vstopnic

Organizatorji so sporočili, da je prodanih več kot 68 tisoč vstopnic, katerih cene so se gibale med 74,90 in 129,90 evra. Na voljo je še nekaj vstopnic za tribune, medtem ko je stojišče že razprodano.

Čeprav jih do spektakla loči še dober teden, so delavci že začeli s postavljanjem odra in tribun. 360-stopinjski oder bo postavljen na sredino hipodroma in bo obdan s petimi tribunami. Za boljši pogled na zvezdnika bodo poskrbeli tudi številni LED zasloni. Na 47 hektarjev velikem prizorišču so poskrbeli tudi za veliko stojišče.

Tako potekajo priprave na koncert Eda Sheerana v Zagrebu. Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Po Zagrebu bo nastopil še v Beogradu

Ni dvoma, da bo koncert Eda Sheerana eden največjih glasbenih spektaklov pri naših sosedih doslej in da bodo obiskovalci v en glas prepevali njegove uspešnice, med katerimi so Thinking Out Loud, Shape of You, Perfect, Bad Habits in številne druge.

Sheeran ima pred Zagrebom na sporedu dva koncerta v Litvi, nato pa bo nastopil še v Beogradu, Bukarešti in Sofiji. The Mathematics Tour je njegova četrta turneja, ki se je začela aprila 2022 v irskem Dublinu, po 144 koncertih pa se bo septembra 2025 zaključila v nemškem Düsseldorfu.

Ed Sheeran se je med turnejo ustavil tudi v Frankfurtu, kjer je na tekmi evropskega prvenstva v nogometu navijal za angleško ekipo. Foto: Guliverimage

