Potem ko so zaradi terorističnih groženj odpovedali vse tri koncerte Taylor Swift na Dunaju , so se za poostren varnostni nadzor odločili tudi na prihajajočem koncertu Eda Sheerana v Zagrebu. Hrvaške varnostne službe so že na nogah in varujejo dostop do zagrebškega hipodroma, vstop tja pa je zaradi priprav strogo prepovedan.

Kot so pri hrvaški varnostnoobveščevalni agenciji (SOA) potrdili za televizijo Nova TV, bodo v času koncerta v Zagrebu poostrili varnostni nadzor. Koliko ljudi je pripravljenih, ne želijo razkriti, bo pa prisotna policija s posebej usposobljeno ekipo za iskanje razstreliva, ki bo temeljito pregledala celotno območje.

Prizorišče so si ogledali tudi gasilci, ki bodo v času koncerta dežurali z gasilnimi in patruljnimi vozili. "Na lokaciji imamo več kot sto gasilnih aparatov. Prizorišče koncerta je kot malo mesto," je za hrvaški portal Dnevnik povedal poveljnik JVP Zagreb Siniša Jembrih.

Organizatorji koncerta mirijo in ne želijo delati povezav z Dunajem

Da je hrvaški varnostni sektor že večkrat pokazal svoje znanje in spretnosti, da zavaruje in uspešno zaključi prireditve na visoki varnostni ravni, pa je prepričan varnostni strokovnjak Bono Marjanović. "In verjamem, da bo tudi tokrat tako," je povedal za Dnevnik.

Kot poroča časopis Jutarnji, bo zagrebška policijska uprava pred, med in po koncertu z zadostnim številom policistov izvajala vse potrebne ukrepe in dejanja, da zagotovi nemoten in predvsem varen potek prireditve. Po napovedi organizatorja bodo vhodi na prizorišče koncerta odprti od 16. ure, medtem ko bo v mestu veljala posebna prometna ureditev. Ulice v ožjem pasu hipodroma bodo po napovedih policije zaprte za promet. Obiskovalce pozivajo, da se proti prizorišču odpravijo pravočasno, in če se le da, uporabljajo javni prevoz, da se izognejo gneči.

Na agenciji, ki je zadolžena za koncert v Zagrebu, mirijo in poudarjajo, da bo koncert potekal tako, kot je bilo dogovorjeno, in da ni treba delati povezav med dogodkom na Dunaju in prihajajočim koncertom na hipodromu. Prepričani so, da razloga za strah ni in da bodo oboževalci lahko brezskrbno uživali v koncertu britanskega zvezdnika.

Koncert Eda Sheerana je na sporedu v soboto popoldne oziroma zvečer. Gre za prvi koncert britanskega glasbenika na Hrvaškem, na katerem pričakujejo več kot 70 tisoč ljudi. Ni dvoma, da bo Sheeranov koncert eden največjih glasbenih spektaklov pri naših sosedih doslej in da bodo obiskovalci v en glas prepevali njegove uspešnice, med katerimi so Thinking Out Loud, Shape of You, Perfect, Bad Habits in številne druge.

