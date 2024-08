Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek pevke Adele, ki je med koncertom v Münchnu potrdila, kar se je že dolgo ugibalo. Ko jo je oboževalec vprašal, ali bi se poročila z njim, mu je v svojem šaljivem slogu odgovorila, da je že oddana in občinstvu pokazala zaročni prstan ter požela navdušenje.

“I’m already getting MARRIED” the way Adele showed off her engagement ring 💍 pic.twitter.com/dN6ods0npq