Sin Simone Weiss spremenil spol

Liliette Weiss, nekoč Rene, je v intervjuju za revijo Jana spregovorila o spominih na pokojno mamo Simono Weiss. Po spremembi spola, za katero se je odločila pri 18 letih, je spoznala, da želi obuditi njene pesmi in se osredotočiti na glasbo.

Pokojna pevka Simona Weiss, ki je po hudi bitki z rakom umrla leta 2015, je imela z možem Goranom Šarcem sinova Simona in Reneja. Ta je bil ob njeni smrti star 13 let.

"Z mamo sva si bili res blizu, saj je bila ves čas ob meni. Po izgubi mi je bilo težko. Ravno sem prišla v puberteto, ko bi najbolj potrebovala ljubečo mamo. Bila sem otopela, depresivna. Pravzaprav se tistih let ne spomnim kaj dosti," je povedala zdaj 22-letna Liliette, ki se je pri 18 letih odločila za spremembo spola.

Poudarila je, da se ta sprememba, ki v njenem primeru še ni zaključena, ne zgodi čez noč. "V resnici ni treba, da greš na operacijo in jemlješ hormone. Kakor komu ustreza," je dejala.

"Vsi mi pravijo, da sem kot mama"

Po spremembi spola jo je znova začela zanimati glasba. Petja se uči že pet let, prvič pa je pred občinstvom nastopila v Koreji. "Nekega dne sem opazila razpis za večer 'open mic', torej priložnost, da zapoješ pred občinstvom," je pojasnila. Za nastop je izbrala pesem Tošeta Proeskega Moja.

Kot je povedala, je spoznala, da ne smeti dovoliti, da se mamimo delo pozabi, zato bo začela peti tudi njene pesmi. "Sicer nameravam kmalu narediti še kakšno priredbo mamine pesmi v angleški različici. Me prav zanima, kakšen bo odziv, saj je to za tuje poslušalce precej eksotičen zvok," je dejala za omenjeno revijo in poudarila podobnost s pokojno mamo: "Da, imam nekaj njenih lastnosti, tudi podobno obliko ust. Zdaj, ko sem se pobarvala na svetlo, mi res vsi pravijo, da sem kot mama."

Med največjimi uspešnicami Simone Weiss, ki jo je marsikdo primerjal s Heleno Blagne, so pesmi Pet poljubov, Mati in Vzela sem si Štajerca. Kot pevka je izdala 20 albumov, posnela približno 200 skladb in napisala več kot 300 besedil.

Preberite tudi: