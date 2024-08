Slabovidna 50-letna šprinterka Valentina Petrillo bo postala prva transspolna športnica na paraolimpijskih igrah. V Parizu bo Italijanka, ki je spol spremenila pred petimi leti, tekmovala na 200 in 400 metrov. Zelena luč Mednarodnega paraolimpijskega komiteja pričakovano sproža vprašanja in kritike.

Ni se še polegel prah okoli nastopa alžirske olimpijske boksarske prvakinje Imane Khelif in tajvanske olimpijske prvakinje Lin Yu-ting v Parizu in že je tu nov primer, ki odpira vprašanja.

Italijanska atletinja Valentina Petrillo naj bi postala prva transspolna športnica, ki bo sodelovala na paraolimpijskih igrah. Slabovidna šprinterka bo Italijo zastopala v ženski konkurenci na 200 in 400 metrov v Parizu. Petdesetletna Petrillova se je rodila kot moški, zadnjih pet let pa živi in trenira kot ženska. Na lanskem svetovnem paraatletskem prvenstvu je osvojila bronasti kolajni v obeh disciplinah, v katerih bo nastopila tudi v Parizu. Pred spremembo spola je Petrillova osvojila 11 državnih naslovov v moški kategoriji.

Foto: Guliverimage

"Še vedno težko verjamem v to. Priložnost za sodelovanje v Tokiu sem zamudila za las. O igrah v Parizu bom začela razmišljati šele, ko bom prispela v Francijo," so besede Italijanke povzeli pri NBC.

Njen nastop v ženski konkurenci paraolimpijskih iger sproža številne kritike, a zelena luč organizatorjev je prižgana. Predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja Andrew Parsons je za BBC Sport povedal, da je Petrillova dobrodošla v Parizu v skladu s politiko svetovne paraatletike. Dodal je še, da si želi, da se športni svet "združi" glede svoje politike o transspolnosti.

Nastopila bo na 200 in 400 metrov. Foto: Guliverimage

Vodstveni organi številnih športov, vključno z atletiko, kolesarjenjem in plavanjem, so namreč v zadnjih nekaj letih poostrili svoja pravila glede udeležbe transspolnih športnic na elitnih ženskih tekmovanjih. A Mednarodni paraolimpijski komite po pisanju NBC dovoljuje upravnim organom, da določijo svoje lastne politike. Svetovna paraatletika osebam, ki so zakonsko priznane kot ženske, dovoljuje tekmovati v kategoriji, za katero jih kvalificira njihova okvara.

Pričakovano so se ob novici o zeleni luči pojavile kritike. Kritiki vključevanja transspolnih oseb v ženski šport ob tem opozarjajo na to, da prehod skozi moško puberteto športnike obogati z ogromno mišično-skeletno prednostjo, ki je prehod nato ne zmanjša.