Švedski hokejski vratar Kevin Lindskoug je v intervjuju za Aftonbladet odprl dušo in razkril, da rad oblači v ženske obleke, da se je boril z drogami in mentalnimi težavami. Zdaj bi rad svoje znanje prenašal na mlajše selekcije, a še nima dovoljenja.

Kevin Lindskoug je septembra storil velik korak in v intervjuju za švedski medij Aftonbladet odkrito spregovoril o svojem zasebnem življenju. 32-letnik je v mlajših selekcijah igral za Björklöven in Rögle, v članski konkurenci pa si kruh služil tudi v Belorusiji, Danskem Italiji (Alpska liga), na Poljskem, kjer je igral pod vodstvom Nika Zupančiča, pa v Veliki Britaniji in na Škotskem.

Skandinavec je v velikem intervju za Aftonbladet razkril, da se rad oblači v ženska oblačila in da so mu bili od nekdaj blizu ličila in ženske stvari.

V intervjuju je dejal, da se ne identificira kot gej in da je imel večino odraslega življenja dekle. Najraje se opiše z besedo "crossdresser", "oseba, ki včasih uporablja spolno izražanje drugega spola". Ob tem je dodal, da ne želi spremembe spola in da ga operacija genitalij ne zanima.

"Nikoli se nisem vklopil v hokejsko mačistično kulturo"

"Nikoli se nisem vklopil v hokejsko mačistično kulturo, v pogovore o dekletih ali v pretepe. Zanimale so me stvari, ki zanimajo dekleta, ličenje, moda, lakiranje nohtov. Začutil sem pridih nečesa ženstvenega. Imel sem dekle, vstopil v njen svet ... Bil sem zelo vesel, čeprav se je vse skupaj zdelo ... nenormalno," je pripovedoval v razkritju za švedski medij.

I ett decennium har han varit professionell hockeyspelare.

Nu är det dags att berätta sanningen.

Kevin Lindskougs historia varken börjar eller slutar med kokainet han tog i vintras.

Suspendiran zaradi zlorabe drog

Ne le o oblačenju v žensko, spregovoril je tudi o drogah, ki so zaznamovale njegova zadnja leta. Najhuje je bilo v ligi EIHL, ko je igral na Otoku. Leta 2023 je podpisal pogodbo z Glasgow Clan in se na Škotskem srečeval s kokainom. Lani se je pod žarometi znašel zaradi pozitivnega dopinškega testa in bil suspendiran. Pozneje je priznal uporabo kokaina in se vrnil v Skandinavijo.

"Da, zlorabljal sem droge. Imam spolno disforijo in se samozdravim," je priznal za Aftonbladet. Kljub temu upa, da bo kmalu lahko prenašal znanje na mlajše. Moral bi ga že, a bo delo pri Tegs SK Hockey Ungdom moralo še počakati. Suspenz namreč velja tudi pri trenerskem delu.

"Če lahko komu zmanjša tesnobo, je to zmaga"

Priložnost mu je ponudil predsednik kluba Emanuel Dohi, ki se nadeja, da jim bo Kevin lahko kmalu pomagal. "Moji dve zahtevi sta bili, da se spozna na hokej in da lahko razvija mlade. Pomembno je, da je tudi pogumen in se zavzema za svojo spolno identiteto. Zagotovo imamo vsaj enega mladostnika, ki se boji razkriti javnosti. Če mu lahko Kevin pomaga zmanjšati tesnobo, je to lahko velika zmaga," je Dohi prepričan, da lahko vratarjeva izkušnja pomaga tudi mlajšim generacijam.