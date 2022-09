Slavni nogometaš v zvezi z žensko, ki je bila nekoč moški #foto

Kylian Mbappe se na naslovnicah svetovnih medijev običajno pojavlja zaradi svojega odličnega nogometnega znanja, tokrat pa je pereča tema njegovo zasebno življenje.

Kot poročajo številni svetovni mediji, je napadalec PSG ponovno zaljubljen. Po razhodu z igralko Emmo Smet naj bi bil zdaj v razmerju z devet let starejšo transspolno manekenko Ines Rau, za katero pravijo, da je kopija Kim Kardashian.

V razmerju naj bi bila že več mesecev, prvič pa so ju skupaj videli lani maja na filmskem festivalu v Cannesu. Pred kratkim so ju fotografi ujeli na jahti, kjer sta se brezskrbno smejala. Kljub fotografijam pa novice še nista komentirala.

Source: https://t.co/yDXg0GJfHn

Kylian Mbappe is thought to be involved with tranny Ines Rau.



Pictures of the soccer player relaxing on a yacht with a tranny and holding her (him) in his arms were posted on social media.#lotalghana #gainwithmchina #trending #trend pic.twitter.com/qFLIOOeLZm