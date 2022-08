Navijač Reala si je privoščil Mbappeja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Reala so odprli sezono z evropsko lovoriko. V Helsinkih so premagali Eintracht Frankfurt z 2:0 in osvojili evropski superpokal. Eden izmed navijačev je na Olimpijskem stadionu na Finskem razkazoval dres, s katerim je zbodel Kyliana Mbappeja, nesojeno letošnjo okrepitev belih baletnikov.

Čeprav se je v preteklosti na veliko razpredalo in namigovalo, da bo Kylian Mbappe poleti zapustil PSG in nadaljeval kariero v Madridu, je mladi francoski zvezdnik vendarle ostal na Parku princev. Številni navijači belih baletnikov mu tega niso oprostili, saj so bili prepričani, da bo hitronogi Francoz okrepil napad madridskega Reala. Tega prizora pa kljub mikavnim ponudbam španskega velikana niso dočakali.

Mensaje a Mbappé en la grada del Olímpico de Helsinki: "0 Champions League" https://t.co/SFG01mjtnl — Realmadridtv (@realmadridtves) August 11, 2022

Mbappe se je odločil, da bo do nadaljnjega vztrajal pri bogatem francoskem klubu, ki si v zadnjih letih močno prizadeva osvojiti evropski naslov. Za zdaj se mu še ni posrečilo. Še najbližje je bil v covidnem letu 2020, ko je ostal v finalu v Lizboni praznih rok proti Bayernu. V nasprotju s PSG, ki ga poganja katarski kapital in vsako leto skrbi za zveneče okrepitve, je Real v najmočnejšem klubskem tekmovanju bistveno uspešnejši. Letos je postal evropski prvak že 14. v klubski zgodovini, na poti do lovorike pa prekrižal načrte tudi PSG.

Španski velikan Real Madrid je v novo sezono vstopil z evropskim superpokalom. Foto: Reuters

Serijskega francoskega prvaka neuspehi v ligi prvakov zelo pečejo. Mbappe se lahko pohvali s številnimi lovorikami, z galskimi petelini je leta 2018 postal tudi svetovni prvak, s Parižani pa je bil za zdaj uspešen le v domačih tekmovanjih. Manjka mu še evropski naslov, kar je s posebnim zadovoljstvom na superpokalnem dvoboju v Helsinkih poudaril eden izmed navijačev madridskega Reala. V rokah je imel dres PSG, na katerem je bila ob imenu Mbappeja zapisana številka nič, poleg pa še napis Champions League.