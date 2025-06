Lahko Vingegaard na svojem terenu pripravi preobrat?

Kolesarje na Kriteriju po Dofineji danes čaka kraljevska etapa z le malo ravninskimi kilometri od Grand-Aigueblancha do vrha Valmeinierja 1800. Na 132 kilometrov dolgi trasi bodo morali opraviti kar tri zahtevne in dolge vzpone ekstra kategorije. Tadej Pogačar, ki je včeraj prepričljivo slavil na šesti etapi in spet oblekel rumeno majico, ima pred glavnim tekmecem Jonasom Vingegaardom 43 sekund prednosti. Predzadnja etapa letošnje Dofineje se bo začela ob 11.55, kolesarji pa naj bi cilj dosegli okoli 16. ure.

Kraljevska etapa od Grand-Aigueblancha do vrha Valmeinierja 1800 bo dolga le 131,6 kilometra, a trije zahtevni prelazi najvišje kategorije (HC), s skupno kar 63 kilometri 'plezanja' lahko močno premešajo razmerja na vrhu skupne razvrstitve, kjer v rumeni majici kraljuje Tadej Pogačar s 43 sekundami prednosti pred Jonasom Vingegaardom.

In če je petkova etapa na papirju (in v praksi) bolj ustrezala Pogačarju, bi bila današnja lahko bolj po meri Vingegaarda.

Profil 7. etape Kriterija po Dofineji:

Kolesarji bodo že startali navkreber. Najprej se bodo lotili znamenitega prelaza Madeleine ekstra kategorije, ki je dolg 24,6 kilometra in ima 6,2-odstotni povprečni naklon. Po tehničnem in precej strmem spustu jih čaka nov zalogaj, tokrat na Col de la Croix de Fer, ki je prav tako ocenjen z ekstra kategorijo (HC). Gre za 22,4 kilometra dolg klanec s sedemodstotnim naklonom. Sledi daljši spust in nekaj ravnine pred zaključnim vzponom do smučarske vasice Valmeinier 1.800 (16,5 km, 6,7-odstotni povprečni naklon), kjer bo cilj sedme etape.

Glavni favorit za novo etapno zmago (to bi bila tretja na tej dirki) je Pogačar, a tudi Vingegaard na takšni trasi najverjetneje ne bo prav daleč. Lahko presenetita nemški kolesar Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je trenutno na visokem tretjem mestu (+54 sekund) ali pa komaj 18-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon - AG2R La Mondiale), ki v svoji prvi sezoni med profesionalci kaže izjemne predstave?

18-letni Francoz Paul Seixas navdušuje na Kriteriju po Dofineji. Foto: Guliverimage Etapa se bo začela ob 11.55, najboljši pa naj bi cilj dosegli okoli 16. ure.

Vremenoslovci napovedujejo še en vroč dan. V dolinah naj bi se temperatura povzela do 32 stopinj Celzija.

