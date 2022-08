Koga bo zvečer okronal Aleksander Čeferin?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta za uvodno evropsko lovoriko v sezoni 2022/23 pomerila Real Madrid in Eintracht Frankfurt. Favoriti so evropski prvaki iz Španije, ki bodo naskakovali rekordni peti superpokalni naslov, Nemci, zmagovalci evropske lige, pa se bodo potegovali za prvega. Obračun se bo začel ob 21. uri na Olimpijskem stadionu v Helsinkih.

Evropski superpokal 2022: Sreda, 10. avgust:

21.00 Real Madrid - Eintracht Frankfurt

Helsinki bodo zvečer v središču svetovne nogometne javnosti, saj bodo gostili evropska velikana, v četrtek pa bo v tej prestolnici na severu Evrope na delu še slovenski prvak Maribor. Vijolice bodo poskušale klubu HJK Helsinki vrniti milo za drago v kvalifikacijah za ligo Europa in si podaljšati evropsko sezono, dan prej pa bodo lahko izbranci Radovana Karanovića spremljali spektakel med evropskim prvakom in zmagovalcem lige Europa.

Real pred 62 leti napolnil mrežo Eintrachtu

Beli baletniki v nasprotju z Eintrachtom še niso začeli državnega prvenstva. Foto: Reuters Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin bo zvečer na Finskem podelil prvo klubsko lovoriko v sezoni 2022/23. V superpokalnem dvoboju se bosta pomerila Real Madrid in Eintracht Frankfurt, to pa bo njun prvi obračun v Evropi po letu 1960, ko sta v Glasgowu uprizorila enega najbolj dinamičnih srečanj v zgodovini najmočnejšega evropskega tekmovanja. Takrat so beli baletniki zmagali kar s 7:3.

Čeprav je pred rekordnim občinstvom, na stadionu Hampden Park se je zbralo več kot 127 tisoč gledalcev, povedel Eintracht, je sledil veliki preobrat Reala. Dosegel je naslednjih šest zadetkov (6:1), na koncu pa na krilih štirikratnega strelca Ferenca Puskasa in trikratnega strelca Alfreda Di Stefana zmagal s 7:3.

Najboljši strelec Reala Karim Benzema je v prejšnji sezoni blestel v ligi prvakov. Foto: Reuters

Španski in nemški velikan se po tej tekmi v Evropi nista več pomerila. Čeprav sta štirikrat igrala v istem tekmovanju (1975 – pokal pokalnih zmagovalcev ter 1992, 1993 in 1995 – pokal Uefa), žreb ni združil njunih kroglic. Danes se bosta tako pomerila prvič po 62 letih.

Eintracht je v novo sezono vstopil z bolečim porazom, doma je ostal praznih rok proti nemškemu prvaku Bayernu (in tudi zmagovalcu nemškega superpokala) s kar 1:6. Že po prvem polčasu je zaostajal z 0:5. Beli baletniki še niso začeli španskega prvenstva, la liga bo odprla vrata nove sezone šele konec tedna.

Verjetni začetni postavi:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy: Kroos, Casemiro, Modrić: Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Eintracht Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré

Nemci so v torek spoznali igrišče, na katerem se bodo pomerili za tretjo evropsko lovoriko. Prvo so osvojili leta 1980 (pokal Uefa), letos pa so osvojil evropsko ligo. Foto: Reuters

Real bo lovil peto superpokalno lovoriko, s čimer bi se na večni lestvici zmagovalcev pridružil Milanu in Barceloni. Za zdaj je bil v sedmih superpokalnih nastopih uspešen štirikrat. Premagal je Feyenoord (2012), dvakrat Sevillo (2014 in 2016) ter Manchester United (2017), neuspešen pa je bil proti Chelseaju (1998), Galatasarayu (2000) in Atleticu (2018), za katerega je pred štirimi leti branil tudi kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak.

Glavni sodnik bo Anglež Michael Oliver, novost pa je pomoč polavtomatskega določanja prepovedanega položaja (SAOT), ki jo bodo imeli tudi na letošnjih tekmah svetovnega prvenstva v Katarju.