Štirinajstič na vrhu Evrope! Real slavi vratarja Courtoisa.

Liga prvakov, finale, Pariz: Liverpool : Real Madrid 0:1 (0:0)

Vinicius 59.

Navijači Liverpoola Foto: Reuters Finale se je zaradi varnostnih razlogov oziroma slabe organizacije začel s 36 minutami zamude. Ker so bili poostreni varnostni protokoli pri vstopu, je bilo več tisoč navijačev ob 21.00 še pred stadionom. Zaradi nestrpnosti je prišlo do prerivanja in preskakovanja ograje. Zato je policija uporabila celo solzivec. Nogometaši so se morali vmes celo vrniti nazaj na ogrevanje. Nato je Camilla Cabello ob 21.30 le odpela uvodni mini koncert in spektakel se je lahko začel.

Edini gol v finalu je v drugem polčasu zabil Vinicius Junior. Foto: Reuters Prvih 15 minut je bilo na zelenici še mirno, nato pa vse silovitejši pritisk Liverpoola. Tako je po strelu Sadia Maneja v 21. minuti vratarja Reala Thibauta Courtoisa rešila vratnica. Beli balet je rdečim pustil pobudo, a si ti v prvem polčasu niso več pripravili nevarnejših priložnosti. Madridčani so prežali na protinapade in v 43. minuti je iz enega od teh zadel Karim Benzema. Po ogledu z VAR-om so sodniki potrdili, da je bil v prepovedanem položaju in gol ni veljal.

Salahu je Courtois ubranil štiri izjemne strele. Zagotovo igralec tekme. Foto: Reuters

Navijači Reala Foto: Reuters Liverpool je imel več žogo v svoji posesti tudi v drugem delu igre, a povedli so nogometaši Reala. Federico Valverde je v 59. minuti prodrl po desni strani, po diagonali podal prek kazenskega prostora in četrti gol v letošnji ligi prvakov je zabil Vinicius Junior. Ni bil v ofsajdu, bilo je sicer tesno (bil je Benzema, a je žogo prepustil mlajšemu soigralcu). Sredi drugega polčasa je imel dve izvrstni priložnosti Mohamed Salah, a je obakrat izjemno posredoval Courtois.

Courtois si je zaslužil objeme soigralcev. Branil je čisto vse! Foto: Reuters In zgodba se je nadaljevala tudi v zaključku tekme. V 80. in 83. minuti je belgijski vratar Reala še dvakrat uspešno branil po izjemnih strelih egipčanskega napadalca Liverpoola. Angleži so pritiskali do konca, a neuspešno. In Real je še štirinajstič osvojil evropski klubski naslov. V evropskem finalu je nepremagan že od leta 1981! Liverpool, ki je bil pred nekaj tedni v igri za štiri lovorike v tej sezoni, pa je po premier ligi ostal še brez zmage v ligi prvakov.

Izjemna navijaška kulisa tekom dneva na ulicah Pariza

V Parizu je bilo že od petka več tisoč navijačev obeh klubov, prednjačili pa so tisti, ki so podpirali Liverpool. Kot poročajo tuji mediji, je glavnem mestu Francije okoli 60 tisoč navijačev Liverpoola. In pripravili so neverjetno kuliso.

Navijači Liverpoola so okupirali Pariz in naredili pravo zabavo. Foto: Reuters Finale bi moral sicer biti v St. Peterburgu, a so ga zaradi ruske agresije nad Ukrajino preselili v Pariz. "Vesel sem, da je tekma tukaj zaradi več razlogov. Težko je govoriti o tem, vojna še vedno poteka in misliti moramo tudi na to. Srečanje bo odigrano in mislim, da je dejstvo, da ne igramo v St. Peterburgu, ravno pravšnje sporočilo za Rusijo in njihove voditelje. Življenje teče naprej, tudi če ga hočeš uničiti. To finale bomo igrali tudi za ljudi v Ukrajini," se je pred tekmo ob aktualno problematiko obregnil trener Liverpoola Jürgen Klopp.