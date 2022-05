"Real Madrid je izvrstna ekipa, ki nenehno dokazuje, da zna zmagovati," je nasprotnike pohvalil Jürgen Klopp. "Jedro ekipe, predvsem vezna linija, je enako kot leta 2018. Ogromno igralcev pri Realu je še vedno enakih, korenite spremembe je doživela le obrambna vrsta. V napadu sicer letos res ne bo Cristiana Ronalda, a je Karim Benzema res v vrhunski formi, v napadu ga spremljata tudi dva mlada Brazilca – Vinicius Junior in Rodrygo –, in res so nevarna ekipa."

"Vedno smo igrali bolje, a izgubili"

Tako Liverpoolu kot tudi madridskemu Realu nastopi v finalu lige prvakov niso tuji. Liverpool je nazadnje igral v finalu leta 2019, ko je premagal Tottenham, Real Madrid pa leto prej, ko ga je premagal prav Liverpool.

"Dobro je, da že imamo izkušnje iz finalnih obračunov. Po tekmi proti Tottenhamu v finalu lige prvakov sem dejal, da smo v vseh finalnih obračunih prikazali boljšo igro kot nasprotnik, a izgubili. Naučiti se moramo zmagovati tudi v finalih, in res smo od takrat osvojili kar nekaj finalnih tekem, sicer ne ravno lige prvakov, a v drugih tekmovanjih. Smo bolj izkušeni, kar je verjetno voda na naš mlin," je o dozdajšnjih izkušnjah povedal 54-letni Nemec.

54-letni Nemec je Liverpoolu povrnil ugled. Foto: Getty Images

"Madrid nas spremlja povsod"

V Kijevu so leta 2018 varovanci trenerja Jürgena Kloppa z rezultatom 1:3 klonili proti Realu, letos pa imajo možnost, da se Madridčanom maščujejo za ta poraz. "To nismo mi," je na namigovanja o morebitnem maščevanju odgovoril Klopp. "Tudi takšne stvari se ti pletejo po glavi, a žal ne gre tako. S svojo igro smo se uvrstili v finale, ki ga bomo odigrali, kot smo si zastavili, in to je tisto, kar upam, da nas bo pripeljalo do zmage."

Madrid je vedno prisoten ob Liverpoolu. Foto: Reuters Klopp se je pošalil, da jih Madrid nekako vedno spremlja v finalnih obračunih lige prvakov. Leta 2018 je Liverpool, kot že omenjeno, finale igral proti madridskemu Realu, leto kasneje so finale igrali v španski prestolnici, letos v Parizu pa jih ponovno čakajo nogometaši belega baleta. "Očitno vedno, ko smo v finalu lige prvakov, je z nami nekako tudi Madrid," še dodaja Klopp.

"Bil je v redu dečko"

Dejstvo je, da je na klopi Liverpoola Nemec, ki je klubu povrnil nekdanji sloves. Na vprašanje, kaj bo zapustil redsom, pa je odgovoril: "Želim vzpostaviti kulturo, ki ne bo temeljila na prihodnjih trenerjih, temveč bo izhajala iz kluba, tudi ko me ne bo več. Nekoč so me vprašali, kaj si želim imeti napisano na nagrobniku, ko umrem. Dejal sem jim, da naj napišejo, da sem bil v redu dečko. To bo čisto dovolj."