V Parizu pred obračunom velikanov vse bolj vroče

Ulice Pariza so v zadnjih dneh preplavljene z rdečo in belo, ki oznanjata sobotno zadnje dejanje nogometne klubske sezone v tej sezoni. Za zadnjo poslastico bosta v glavnem mestu Francije, ki je zaradi ruskega napada na Ukrajino zamenjalo Sankt Peterburg, poskrbela angleški podprvak Liverpool in španski prvak Real Madrid. Na stadionu Park princev bo nogometne vragolije pospremilo več kot 80 tisoč privržencev obeh klubov, ki jih že te dni v francoski prestolnici nadzoruje okoli šest tisoč policistov. V Franciji konec tedna pričakujejo okoli 60 tisoč privržencev Liverpoola, nekaj manj naj bi bilo navijačev Reala.

Pariz je bil v preteklosti za obe ekipi že srečen kraj. Leta 1981 je Liverpool v finalu pokala državnih prvakov z 1:0 ravno na tem stadionu ugnal Real Madrid. Ta je leta 1956 sicer že okusil slast zmage, potem ko je za evropsko lovoriko s 4:3 ugnal Reims. A vsa zgodovina v soboto ne bo igrala nobene vloge.

V Parizu narašča napetost, foto: Guliverimage:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Kdo bo osvojil ligo prvakov? Liverpool 266 glasov + 56,48%

Real Madrid 183 glasov + 38,85%

Ne vem/me ne zanima 22 glasov + 4,67% Oddanih 471 glasov

Liverpool v zahtevni skupini, Real nizal preobrat za preobratom

Liverpool je na poti do finala praktično najtežje delo opravil že v skupinskem delu, v katerem je v skupini smrti skupaj z Atletico Madridom Jana Oblaka, Portom in Milanom zbral maksimalno število točk. Zatem je v osmini finala izločil Inter s še drugim slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem, nato pa je bil boljši še od Benfice in Villarreala. Prvo mesto, a z enim porazom je v skupinskem delu v skupini D zasedel tudi Real, ki je igral v družbi Interja, Šerifa iz Tiraspola in Šahtarja iz Donecka. Nato je zasedba Carla Ancelottija v drami za dramo in v preobratu za preobratom izločila Chelsea, PSG in na koncu v polfinalu še Manchester City.

Liverpool je v tej sezoni dvignil dva pokala. Osvojil je obe angleški pokalni tekmovanji. Foto: Reuters

Reds, ki jih po skromnejših predstavah v prejšnji sezoni v tej nogometna javnost ni uvrščala med glavne favorite za naslov, bodo v soboto igrali v desetem finalu najmočnejšega evropskega tekmovanja. Razen poraza na Anfieldu, ko jih je Inter na povratni tekmi ugnal z 1:0, je Liverpool na vseh tekmah v Evropi v tej sezoni dosegel vsaj dva zadetka. Hkrati je tista tekma pomenila zadnji poraz Liverpoola v tej sezoni. Klub iz mesta Beatlov je tako neporažen že na zadnjih 18 tekmah vse od 8. marca, na zadnjih enajstih tekmah je Liverpool zmagal desetkrat.

"Težko je odigrati boljšo in težjo tekmo, kot je finale lige prvakov proti Real Madridu. Vemo, da bo izjemno zahtevno, res so fantastična ekipa. Morali bomo biti stoodstotni, če bomo želeli iskati priložnost za zmago. Trenutek, ko smo leta 2019 v Madridu osvojili ligo prvakov, je bil največji trenutek v moji karieri. Izjemno sem motiviran, da to občutim še enkrat," je pred tekmo dejal kapetan Liverpoola Jordan Henderson, ki je v dresu Liverpoola že dvignil vse mogoče lovorike.

Real pometel s tekmeci v la ligi

Po dveh osvojenih pokalih v Angliji in hudem boju do zadnjega v boju za naslov prvaka, v katerem je bil na koncu boljši Manchester City, zdaj Liverpoolčane čaka najvišja ovira v sezoni. Za Realom je izjemna sezona in tekme, ki bodo Liverpoolu zagotovo v opozorilo, da je tekme konec šele ob zadnjem sodnikovem žvižgu. Za največji preobrat sezone je zasedba Carla Ancelottija poskrbela v polfinalu, ko je v 90. minuti tekme še zaostajala, na koncu pa se po dveh zadetkih ob koncu rednega dela in zadetku v podaljšku uvrstila v veliki finale.

Real je osvojil la ligo. Foto: Guliverimage

Ob tem so Madridčani skorajda z levo roko pometli tudi s tekmeci v la ligi, v kateri so si že v 34. krogu priigrali novo lovoriko, Ancelotti pa je osvojil še peto od največjih evropskih lig. Ob tem bo italijanski strateg v soboto še toliko bolj v pripravljenosti, saj je kot strateg Milana leta 2005 po enem največjih preobratov v finalih lige prvakov že pokleknil pred Liverpoolom. Ta je takrat po prvem polčasu zaostajal že z 0:3, nato pa prišel do evropske krone.

Ancelotti bi lahko postal prvi, ki mu je uspelo štirikrat

Real je lahko tako v zadnjih krogih španske lige spočil nosilce igre, tudi zato so Madridčani na zadnjih štirih tekmah v sezoni zmagali le enkrat. Ancelotti bi ob morebitnem uspehu Reala osvojil še četrti naslov v ligi prvakov, s čimer bi do nadaljnjega sam kraljeval na vrhu lestvice, na katerem sta ob njem pri treh naslovih trenutno še Zinedine Zidane in Bob Paisley. Ob tem Madridčane s samozavestjo in optimizmom navdaja tudi zadnji finale med Liverpoolom in Realom, ki ga je madridska ekipa v Kijevu dobila s 3:1.

Leta 2018 se je veselil Real, dva zadetka je takrat dosegel Gareth Bale. Kdo se bo veselil tokrat? Foto: Reuters

"Liverpool se v zadnjih letih ni pretirano spremenil, prav tako se ni spremenil njihov slog igre. So zelo dobra ekipa, a na koncu je za nas pomembna le naša predstava. Če nam bo uspelo igrati tako, kot znamo, potem sem samozavesten in verjamem, da se bodo stvari odvile v naš prid. Pomemben je tudi podatek, da ne igramo doma. Liverpool bo zagotovo ustvarjal pritisk, na nas pa bo, da vzdržimo in izkoristimo svoje priložnosti," je načrt pred tekmo razkril napadalec Reala Karim Benzema.

Ob tem v zasedbah obeh ekip pred sobotnim prvim sodniškim žvižgom ostaja še nekaj odprtih vprašanj. Na zadnji tekmi sezone v angleškem prvenstvu se je pri Liverpoolu, ki je v tej sezoni igral prav vse mogoče tekme v vseh tekmovanjih, poškodoval Thiago Alcantara, ob katerem je tako zapisan vprašaj, ob tem pa še ni potrjeno, ali je za igro pripravljen Fabinho. Večjih težav naj ne bi imela Mohamed Salah, ki je na zadnji tekmi vstopil s klopi, in Virgil van Dijk, ki mu je Klopp namenil nekoliko več počitka. Na popolno zasedbo upa Ancelotti, ki je na treningih znova pozdravil Davida Alabo. Po težavah se vrača tudi Marcelo, ki pa bo tekmo najverjetneje pričakal na klopi za rezerve. Drugih večjih težav Ancelotti nima, kvečjemu sladke skrbi. Veliko bo Italijan zagotovo stavil na Benzemaja, ki je v tej sezoni lige prvakov dosegel že 15 zadetkov.

Liga prvakov, finale Sobota, 28. maj, Pariz:

21.00 Liverpool – Real Madrid Verjetni začetni postavi:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Tekme Real Madrida v tej sezoni lige prvakov: Skupinski del:

Inter Milano : Real Madrid 0:1 (0:0)

Rodrygo 89. Real Madrid : Šerif Tiraspol 1:2 (0:1)

Benzema 65./11-m; Jakšibajev 25., Thill 90. Šahtar Doneck : Real Madrid 0:5 (0:1)

Kryvtsov 37./ag, Vinicius Junior 51., 56., Rodrygo 65., Benzema 90.+1. Real Madrid : Šahtar Doneck 2:1 (1:1)

Benzema 14., 61.; Fernando 39. Šerif Tiraspol : Real Madrid 0:3 (0:2)

Alaba 30., Kroos 45.+1, Benzema 56. Real Madrid : Inter Milan 2:0 (1:0)

Kroos 17., Asensio 79.; R.K.: Barella 64./Inter Osmina finala:

PSG : Real Madrid 1:0 (0:0)

Mbappe 90.+4 Real Madrid : PSG 3:1 (0:1)

Benzema 61., 76., 78.; Mbappe 39. Četrtfinale:

Chelsea : Real Madrid 1:3 (1:2)

Havertz 40.; Benzema 21., 24., 46. Real Madrid : Chelsea 2:3 (1:3; 0:1) - po podaljšku

Rodrygo 80., Benzema 96.; Mount 15., Rüdiger 51., Werner 75. Polfinale:

Manchester City : Real Madrid 4:3 (2:1)

de Bruyne 2., Jesus 11., Foden 53., Silva 74.; Benzema 33., 82./11-m., Vinicius Junior 55. Real Madrid : Manchester City 3:1 (2:1; 0:0) - po podaljšku

Rodrygo 90., 90.+1, Benzema 95./11-m; Mahrez 73. Tekme Liverpoola: Skupinski del:

Liverpool : AC Milan 3:2 (1:2)

Tomori 9./ag, Salah 49., Henderson 69.; Rebić 42., Diaz 44. Porto : Liverpool 1:5 (0:2)

Taremi 75.; Salah 18., 60., Mane 45., Firmino 77., 83. Atletico Madrid : Liverpool 2:3 (2:2)

Griezmann 20., 34.; Salah 8., 78./11m, Keita 13. R.K.: Griezmann 52./Atletico. Liverpool : Atletico Madrid 2:0 (2:0)

Jota 13., Mane 21. R.K.: Felipe 36./Atletico. Liverpool : Porto 2:0 (0:0)

Alcantara 52., Salah 70. Milan : Liverpool 1:2 (1:1)

Tomori 31.; Salah 36., Origi 55. Osmina finala:

Inter Milano : Liverpool 0:2 (0:0)

Firmino 75., Salah 83. Liverpool : Inter Milano 0:1 (0:0)

Martinez 62.: R.K.: Sanchez 63./Inter Četrtfinale:

Benfica : Liverpool 1:3 (0:2)

Nunez 49.; Konate 17., Mane 34., Diaz 87. Liverpool : Benfica 3:3 (1:1)

Konate 21., Firmino 55., 65.; Ramos 32., Jaremčuk 73., Nunez 80. Polfinale:

Liverpool : Villarreal 2:0 (0:0)

Estupinan 53./ag, Mane 55. Liverpool : Benfica 3:3 (1:1)

Konate 21., Firmino 55., 65.; Ramos 32., Jaremčuk 73., Nunez 80.

Preberite še: