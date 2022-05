Naivne navijače ogoljufali za več tisoč evrov

Vstopnice za finalni obračun lige prvakov med Liverpoolom in Realom Madridom so trenutno vroča roba. Celo tako vroča, da so pri Liverpoolovih navijačih že opazili ponarejene vstopnice, ki jih je mogoče kupiti kar prek družbenih omrežij.

Za sobotni obračun sta oba kluba, tako Real Madrid kot tudi Liverpool, prejela enako število vstopnic za svoje navijače, vsak po 19.618. Pri Liverpoolu so že opazili, da so nekateri izmed navijačev, ki so vstopnice kupili prek spleta, kupili ponaredke.

Preprodajalcem vstopnic grozi dosmrtna prepoved nakupa vstopnic. Foto: Instagram & Imdb

"Na žalost se je povečalo število navijačev, ki so bili ogoljufani s ponarejenimi vstopnicami za tekme, ki so jih kupili na spletu," so v izjavi za javnost sporočili iz kluba. "Če so kateremukoli navijaču ponudili vstopnico prek spleta, naj nam to nemudoma prijavi."

Na prevare z vstopnicami za finalni obračun v Ligi prvakov je opozorila celo policija, ki je na Twitterju zapisala, da bi takšen nakup vstopnic lahko postal draga napaka.

ADVICE TO @LFC FANS TRAVELLING TO #PARIS FOR CHAMPIONS LEAGUE FINAL | Beware of scammers offering tickets online. Buying a fake ticket could be a costly mistake. Don't get caught out, or you could be left "se sentir mal"! pic.twitter.com/B2SWA46KzW — Merseyside Police (@MerseyPolice) May 24, 2022

Poleg ponarejenih vstopnic pa cveti tudi preprodaja pravih vstopnic, ki dosegajo vrtoglave cene. Angleški nogometni velikan se je na takšne prevare že odzval in napovedal dosmrtno prepoved nakupa nogometnih vstopnic vsakomur, ki bi jih želel preprodati.

Cene pravih vstopnic, ki jih je še mogoče dobiti, se začnejo pri 2.200 evrih, najdražja karta, ki jo je ta trenutek še mogoče kupiti, ima ceno 14.400 evrov.

Pri Liverpoolu so preprodajalcem umaknili spletne račune. Foto: Reuters

Nakup vstopnic za finalni obračun lige prvakov je namreč mogoč le prek uradnega žreba, zato so pri Liverpoolu še zapisali, da ne bodo stali križem rok in opazovali ljudi, ki bodo zaradi sreče pri žrebu bogateli na račun njihovih navijačev.

Liverpool je odkril že 50 lažnih računov, kjer so nepridipravi prodajali vstopnice, in jih uspešno zaprl.