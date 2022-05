Jezni in razočarani navijači, policija uporabila solzivec #video

Foto: Reuters Ulice okoli stadiona Stade de France so bile polne navijačev, še nogometaši Liverpoola so prepozno prišli na stadion. Zamujali so tudi navijači. Ker so bili poostreni varnostni protokoli pri vstopu, je bilo več tisoč navijačev ob 21. uri, ko bi se tekma morala začeti, še pred stadionom. "Sramota." "Čakamo tri ure." Tako so vzklikali nekateri navijači. "Poglejte, kaj se je zgodilo. Jokam. Dal sem več sto funtov, da bi prišel sem. Poglejte vse te uboge ljudi. Sploh si ne želim več gledati tekme, sploh ne želim več na tribuno. To je smešnica," je razlagal eden od navijačev.

Strah in razočaranje navijačev Liverpoola. Na stadion so jih spuščali samo čez en vhod. Foto: Reuters

Zaradi nestrpnosti je prišlo do prerivanja in preskakovanja ograje. Zato je policija uporabila celo solzivec. Nekaj navijačev - najbrž so bili brez vstopnice in so preskočili ograjo - pa so specialci pospremili s prizorišča.

The scenes outside the Champions League final. pic.twitter.com/Ezi86ur7iJ — B/R Football (@brfootball) May 28, 2022

🏆⚽️ #UCLFinal ¡ÚLTIMA HORA!



‼️ Aficionados del @LFC están saltando las vallas y burlando al personal de seguridad en el acceso al Stade de France



📹 vía: @antonmeana pic.twitter.com/LNnq3nmXjz — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2022

Gre za nadomestno prizorišče letošnjega finala, saj bi moral biti finale v St. Peterburgu, a so ga zaradi ruske agresije nad Ukrajino preselili. Stadion Stade de France ima sicer kapaciteto 81.833 gledalcev, vsak od klubov je dobil po 20.000 vstopnic za svoje navijače, so pa Pariz množično preplavili predvsem navijači rdečih iz Liverpoola.

Finale se je začel s 36 minutami zamude. Ob devetih je bilo še več tisoč navijačev Liverpoola pred vhodom. Foto: Reuters

V Parizu se je zbralo okoli 60.000 navijačev Liverpoola in mnogo manj navijačev Reala Madrida. Številni so bili brez vstopnice. Tekom dneva so na mestnih ulicah pripravili izjemno navijaško vzdušje. Pariz je bil obarvan rdeče.