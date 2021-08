Chelsea po loteriji do superpokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za evropski superpokalni naslov sta se v Belfastu udarila evropski prvak Chelsea in Villarreal, zmagovalec evropske lige. Po rednem delu in podaljšku je semafor kaza 1:1, nato pa so modri po streljanju najstrožjih kazni osvojili svojo osmo evropsko lovoriko. Junak srečanja je bil vratar Chelseaja Kepa Arrizabalaga, ki je zaustavil dva strela z bele točke, zanimivo pa je, da ga je Thomas Tuchel na igrišče poslal v 119. minuti srečanja. Nagrado je zmagovalcu podelil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.

Londončani se veselijo prve evropske lovorike v novi sezoni. Modre je v 27. minuti v vodstvo popeljal Hakim Ziyech, ki je izkoristil podajo Kaia Havertza in zabil za vodstvo, ter v delirij spravil navijače, ki so pripotovali v Belfast. Nasploh si je Chelsea v prvem polčasu pripravil več priložnosti in bil boljši tekmec.

V drugem delu pa so na igrišče odločneje stopili tudi nogometaši rumene podmornice, kar se jim je obrestovalo v 73. minuti, ko je žogo za hrbet Edouarda Medndyja spravil Gerard Moreno. Do konca rednega dela srečanja nato zadetkov nismo videli, sledil pa je podaljšek. V njem je bil ponovno nevarnejši Chelsea, ki je po padcu kapetana Cesarja Azpilicuete želel izsiliti tudi najstrožjo kazen, a ruski delilec pravice Sergej Karasev je le odmahnil z roko.

Kepa junak Chelseaja

Odločitev o novem superpokalnem prvaku je tako padla po izvajanju enajstmetrovk, kjer so bili uspešnejši zmagovalci lige prvakov. Kot prvi je sicer strel takoj zapravil Kai Havertz. Njegovo namero je prebral vratar Villarreala Sergio Asenjo. V drugi seriji je za to, da sta bili ekipi spet poravnani, poskrbel Kepa Arrizabalaga, ki je zaustavil poizkus Aisse Mandija. Španec v vratih Chelsea je vstopil šele minuto pred koncem podaljška, junak srečanja pa je postal v sedmi seriji izvajanja najstrožjih kazni, ko je zaustavil še strel kapetana rumenih Raula Albiola in slavje Londončanov se je lahko začelo.