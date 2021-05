Konec je! Chelsea je novi evropski prvak!

Fotogalerija, kaj se dogaja na stadionu v Portu, foto Reuters:

Konec dvoboja! Veliko veselje v taboru Chelseaja, ki je tako osvojil drugi evropski naslov, in velika žalost v taboru Manchester Cityja, ki je tako v svojem prvem velikem finalu ostal brez lovorike. Nemški strateg Thomas Tuchel, ki je lani s PSG v finalu lige prvakov ostal praznih rok proti Bayernu, je tako popeljal modre do ogromnega uspeha.

96. minuta: sreča za Chelsea, žoga je po tehnično zahtevnem strelu Riyada Mahreza oplazila prečko. Manchester City je bil zelo blizu izenačenju.

90. minuta: rednega dela je konec. Manchester city pritiska na vse pretege, a jim ne uspe prebiti modre obrambe. Igralo se bo še sedem minut sodnikovega podaljška.

73. minuta: Chelseaju se je ponudila velika priložnost za podvojitev vodstva. Kai Havertz je stekel v protinapad, podal Christianu Pulišiću, ta pa je skušal premagati vratarja Edersona, a njegov strel v daljši kot vrat ni bil dovolj natančen. Streljal je mimo vrat.

60. minuta: nogometaši Cityja so protestirali pri španskem sodniku, saj so bili mnenja, da je Reece James v svojem kazenskem prostoru igral z roko. Delivec pravice je ocenil drugače, podobno velja za njegove stanovske kolege v sobi za VAR.

57. minuta: nov udarec za Manchester City. Po trku Antonia Rüdigerja in Kevina de Bruyneja jo je Nemec odnesel z rumenim prekrškom, Belgijec pa poškodbo glave, zaradi katere je moral zapustiti zelenico. Ni več mogel nadaljevati srečanja, namesto njega je v igro prišel Brazilec Gabriel Jesus. City še vedno zaostaja z 0:1.

Začetek drugega polčasa, trenerja nista spreminjala enajsteric.

Konec prvega polčasa v Portu. Chelsea, ki je v zadnjih dveh mesecih dvakrat zapored premagal Cityja, odhaja na počitek boljše volje. Modri vodijo z 1:0, zadetek je dosegel mladi Nemec Kai Havertz. Veselil se je prvenca v ligi prvakov v modrem dresu.

Gooooool! 42. minuta. 0:1! Kakšen protinapad Chelseaja! Mason Mount je poslal izjemno podajo Kaiju Havertzu, mladi Nemec se je po bliskovitem protinapadu znašel sam pred vratarjem Cityja Edersonom in ga nato premagal. Mreža angleškega prvaka se je zatresla, modri so tik pred koncem prvega polčasa povedli in spravili svoje navijače v ekstazo.

38. minuta: težava za Londončane, ki so ostali brez obrambnega stebra Thiaga Silve. Izkušeni Brazilec je moral predčasno zapustiti igrišče, namesto njega je v igro vstopil Danec Andreas Christensen.

27. minuta: zdaj je bilo zelo nevarno v kazenskem prostoru Londončanov. Kevin de Bruyne je izvrstno našel Phila Fodna, ki je prodrl proti vratom modrih in se odločil za strel. Ko se je že zazdelo, da bi Edouard Mendy le stežka ubranil mladega angleškega zvezdnika, pa se je vmešal Nemec Antonio Rüdiger in v zadnjem trenutku blokiral strel, s tem pa rešil svoje moštvo zaostanka. Ostaja pri 0:0.

14. minuta: prva zrela priložnost na tekmi. Ben Chilwell je prodrl po levi strani v kazenski prostor Manchester Cityja in zaposlil Tima Wernerja, ki se mu je ponudila lepa priložnost. Strel ni izvedel tako, kot je načrtoval. Žogo je ustrelil preveč po sredini, tako da jo je vratar Cityja Ederson zlahka ukrotil. Nemec je v naslednjem napadu zapretil še enkrat, a je po strelu z leve strani zatresel le zunanji del mreže.

Ob 21. uri se je začela angleška poslastica v Portu. Pokal bo najboljšemu evropskemu klubu predal predsednik Evropske nogometne zveze (Uea) Aleksander Čeferin. Glavni sodnik finala je Španec Antonio Miguel Mateu Lahoz, ki je podobno kot nogometaši pred začetkom srečanja v sklopu akcije Black Lives Matters (Življenja temnopoltih štejejo) pokleknil na igrišču.

