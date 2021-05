Zgodovinski podvig Cityja, ki je zadal PSG boleč udarec

Napeta sezona lige prvakov se bliža koncu. Prvi finalist je Manchester City, ki je ugnal PSG tudi na povratnem srečanju (2:0), in se razveselil največjega podviga v Evropi v zgodovini kluba. Junak srečanja je postal dvakratni strelec Riyad Mahrez, gostje pa so nastopili brez poškodovanega zvezdnika Kyliana Mbappeja. V sredo se bosta v Londonu za drugo finalno vozovnico udarila še Chelsea in Real Madrid.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi): Torek, 4. maj:

Manchester City : PSG 2:0 (1:0) /2:1/

Mahrez 11., 63.; R.K.: Di Maria 69./PSG Sreda, 5. maj:

21.00 Chelsea - Real Madrid /1:1/ // rezultat prve tekme

Navdušenje navijačev Cityja, ki so spremljali dvoboj z zunanje strani stadiona Etihad. Foto: Reuters

Pa so ga le dočakali! Manchester City, podprt z arabskim kapitalom, je v zadnjih letih ob številnih nakupih pregrešno dragih igralcev zaman trkal na vrata odmevnejšega evropskega uspeha, v tej sezoni pa mu je končno uspelo. Pod vodstvom Josepa Guardiole, ki se v tej sezoni poteguje kar za trojno lovoriko, si je prvič v klubski zgodovini priigral nastop v velikem finalu! V zgodovino tekmovanja se je vpisal kot 42. klub, ki bo zaigral v sklepnem dejanju najmočnejšega tekmovanja.

Angleški velikan je še drugič v slabem tednu premagal PSG. Če je bil v Parizu boljši z 2:1, je tokrat zmagal še bolj prepričljivo. Na koncu je bilo 2:0, oba zadetka za sinje-modre pa je prispeval Riyad Mahrez. Alžirec, rojen v Parizu, jo je francoskim prvakom zagodel že na prvi tekmi. Takrat je zadel v polno s prostega strela, tokrat pa dvakrat "iz igre".

Najprej je v 11. minuti izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila po tem, ko je Keylor Navas ubranil strel Kevina de Bruyneja. Belgijec je tako postal "asistent", v akciji pa je sodeloval tudi Oleksandr Zinchenko. Ukrajinec je štiri minute pred tem skoraj zakrivil 11-metrovko, sodnik Björn Kuipers je že pokazal na belo točko, a je po ogledu VAR posnetka spremenil odločitev, saj je žoga zadela Zinchenka v ramo.

Fotogalerija s tekme v Manchestru, foto Reuters:

Mahrez je zadel v polno tudi v drugem polčasu, ko je nogometaše spremljal na delu močan dež. V 63. minuti je z zadetkom kronal izjemen protinapad gostiteljev, v katerem sta domiselno sodelovala Kevin de Bruyne in Phil Foden. Alžirec je premagal Keylorja Navasa s strelom iz neposredne bližine, Kostaričan je bil nemočen.

PSG, ki je nastopil brez poškodovanega Kyliana Mbappeja (zaradi poškodbe mečne mišice je spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce), je bil zelo nevaren zlasti v prvem polčasu, ko je kapetan Marquinhos zatresel okvir vrat. Gostje so takrat zapravili kar nekaj priložnosti, vseeno pa dvoboj končali brez strela v okvir vrat, kar jim ne more služiti v čast.

Ko je v 69. minuti živce izgubil še Angel di Maria, namerno stopil na nogo Fernandinha in prejel rdeči karton, so se Neymar in druščina znašli v brezizhodnem položaju. City bi lahko do konca še povišal vodstvo, a je Phil Foden zadel vratnico, po koncu srečanja, ki je potekal na "beli" zelenici, saj je prireditelje pred srečanjem presenetila sodra, pa je sledilo veliko veselje Cityja. Prosljavljali so tudi številni navijači, ki so spremljali dvoboj z zunanje strani Etihada.

Prireditelji so imeli nemalo težav, da so pred začetkom srečanja očistili zelenico. Foto: Reuters

Navijači Reala podpirajo Pereza, vrača se Ramos

Florentino Perez uživa podporo številnih navijaških skupin Reala. Foto: Guliverimage Prejšnji mesec je dvigala prah saga o superligi. Evropska nogometna zveza (Uefa) je v nekajdnevni vojni s pomočjo številnih somišljenikov, med njimi so bili tako navijači posameznih klubov kot tudi številni vladni predstavniki, preprečila izvedbo superlige, ki jo je sprva sestavljalo 12 ustanovnih klubov, nato pa je hitro razpadla.

Prvi mož madridskega Reala Florentino Perez se je prelevil v glavnega sovražnika Uefe, saj še vedno ne priznava poraza, ampak namiguje, da bo prej ali slej napočil čas za superligo, le da bo morda zaživela v nekoliko drugačni podobi. Beli baletniki so zaradi tega morali prejšnji teden veliko poslušati o superligi, ne le o polfinalnem obračunu lige prvakov. To ni bilo všeč predstavnikom Reala.

Različne navijaške skupine madridskega Reala so se združile v sporočilu za javnost, v katerem podpirajo prizadevanja predsednika Pereza za ustanovitev superlige. Foto: Reuters Prejšnji teden se je v hudem nalivu uvodno polfinalno dejanje končalo brez zmagovalca (1:1). Londončani so si priigrali prednost, saj so dosegli zadetek v gosteh, tako da bi jim za napredovanje v finale v sredo zadostoval že začetni remi brez zadetkov. Če pa bo znova govora o superligi, bo predsednika Pereza grela misel, da ga pri njegovem prizadevanju za superligo podpirajo tudi navijači.

Pri španskem velikanu se tako stvari odvijajo bistveno drugače kot na Otoku, kjer navijači vseh šestih klubov, ki so pristopili k superligi, niso skrivali nezadovoljstva in razočaranja nad morebitnim udejstvovanjem v novopečenem tekmovanju, kjer bi se delili številni milijoni evrov. Številni klubi navijačev, ki podpirajo Real in prihajajo z različnih koncev Španije, so v skupnem pismu za javnost izrazili podporo Perezu.

Sergio Ramos je vajen osvajanja največjih lovorik z Realom. Foto: Reuters

Če beli baletniki ne bodo uradno izstopili iz evropske superlige, bodo deležni sankcij Uefe, kar je večkrat poudaril predsednik Aleksander Čeferin. Tako bo v prihodnjih dneh zanimivo spremljati dogajanje, povezano s kraljevim klubom. Tako zaradi sredinega spektakla, v katerem bo trenerju Zinedinu Zidanu na voljo tudi kapetan Sergio Ramos (odsotna bosta Dani Carvajal in Lucas Vazquez, vprašljiva pa sta nastopa Ferlanda Mendyja in Raphaela Varaneja), kot tudi nadaljnje usode v evropskih tekmovanjih zaradi naklonjenosti superligi. Pri modrih bo najverjetneje znova odsoten Hrvat Mateo Kovačić.