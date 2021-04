Manchester City do lepe prednosti v Parizu

Na torkovi prvi polfinalni tekmi lige prvakov sta se nesojena "superligaša" Real Madrid in Chelsea razšla z remijem (1:1), v sredo pa sta na Prku princev v Parizu obračunala še PSG in Manchester City. Zmage z 2:1 so se veselili gostje in si tako priigrali lepo, morda tudi odločilno prednost pred povratno tekmo. Povratni tekmi bosta prihodnji teden, finale pa 29. maja v Turčiji.

V sredo sta se na Parku princev pomerika kluba, prepolna zvezdnikov in arabskega kapitala. Parižanom je pripadel prvi polčas, ki so ga po golu kapetana Marquinhosa v 15. minuti dobili z 1:0. Brazilski branilec je lepo izkoristil podajo Angela Di Marie iz kota.

Razmerje moči na igrišču se je obrnilo v drugem polčasu, ko je Manchester City močno pritisnil in ta pritisk kronal z izenačujočim zadetkom v 64. minuti.

Gostje so izvajali kot, namesto podaje v kazenski prostor, je žoga zakrožila okoli postavljene pariške obrambe, do nje je prišel Kevin De Bruyne in podal pred vrata Keylorja Navasa. A "podaje" ni prestregel nihče, žoga je odletela tudi mimo Navasa v gol za izenačenje na 1:1.

Le sedem minut kasneje se je Cityju ponudila še ena lepa priložnost, ko je sodnik zaradi prekrška Gueya nad Fodnom dosodil prosti strel Manchestru kakšnih 22 metrov pred vrati PSG. Streljal je Riyad Mahrez in ukanil Navasa za vodstvo gostov z 2:1.

PSG je za nameče kmalu ostal še z igralcem manj, Senegalski vezist Idrissa Gueye je v 77. minuti od zadaj grdo pohodil Ilkayja Gündogana in sodnik Felix Brych mu je pokazal rdeč karton.

Pred PSG, ki si želi po Barceloni in Bayernu izločiti še enega velikana, je izjemno težka naloga. Argentinski trener Mauricio Pochettino je moral svojemu španskemu stanovskemu kolegu Josepu Guardioli stisnito roko, slednjemu pa se nasmiha klubski podvig, prvo napredovanje v veliki evropski finale.

Chelsea povedel, Real izenačil

Angleški klub Chelsea je izjemno napadalno odprl tekmo v deževnem Madridu, dvoboj je potekal na stadionu Alfredo di Stefano, najmanjšem objektu, ki je imel kdaj priložnost gostiti polfinalno tekmo lige prvakov. Že v deseti minuti so si gostje priigrali veliko priložnost, sam se je pred vrati Reala znašel Timo Werner, a je njegov poskus brez večjih težav ubranil Thibaut Courtois.

Karim Benzema je s silovitim strelom izid poravnal na 1:1. Foto: Guliverimage

Chelsea je bil tudi v nadaljevanju podjetnejši, po izjemni podaji Antonia Rüdigerja v 14. minuti je z izjemnim preigravanjem obrambo Reala matiral Christian Pulišić in Londončane popeljal v vodstvo. Po golu gostov so zapretili tudi domači, v 23. minuti je z izjemnim strelom vratnico Chelseaja stresel Karim Benzema, šest minut kasneje pa je po prekinitvi z izjemno močnim strelom v kazenskem prostoru rezultat poravnal na 1:1. To je bil njegov 71. gol v ligi prvakov, na četrtem mestu večne lestvice se je izenačil z Raulom Gonzalezom. Pred njima so le rekorder Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120) in Robert Lewandowski (73).

V drugem polčasu je tempo igre nekoliko padel, nekaj težav je nogometašem povzročal tudi močan dež, tako da konca obračuna ni bilo več zadetkov, tekma pa se je končala z remijem.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden, finale pa 29. maja v Istanbulu.