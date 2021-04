Čudežni podvig Nemca, ki mu največji ne morejo do živega

Nogometaši Chelseaja so na prvi polfinalni tekmi lige prvakov v Madridu ostali neporaženi proti Realu (1:1) in si zagotovili prednost, saj bi jih lahko na povratnem srečanju v Londonu v veliki finale popeljal že remi brez zadetkov. Trener Thomas Tuchel je prekrižal načrte še enemu trenerskemu velikanu in si prislužil pohvale Zinedina Zidana.

Uspelo ni Josepu Guardioli, Jürgenu Kloppu, Joseju Mourinhu, Carlu Ancelottiju, niti Diegu Simeoneju. Slednjemu celo kar dvakrat. Vsi omenjeni trenerji, ki spadajo med najbolj spoštovane nogometne stratege na svetu, so imeli letos priložnost, da premagajo Chelsea, a se jim želja ni uresničila. Na drugi strani so naleteli na nepremagljivega stanovskega kolega Thomasa Tuchla, ki je v nekaj mesecih tako preporodil Londončane, da se modri spogledujejo s finalom lige prvakov, v angleškem prvenstvu pa so z devetega napredovali na četrto mesto!

Christian Pulišić je navdušil z mojstrskim zadetkom v 14. minuti in postal prvi Američan, ki se je vpisal med strelce v polfinalu lige prvakov. Foto: Reuters

Nemški strateg je na stolčku Chelseaja postal strup za največje trenerje, ki mu ne morejo do živega. V to se je v torek prepričal tudi Zinedine Zidane. Francoz, ki je bele baletnike popeljal do treh evropskih naslovov, je v težko pričakovanem obračunu nesojenih "superligašev" v Madridu računal na prednost domačega igrišča, a bil na koncu še zadovoljen, da so njegovi varovanci ostali neporaženi (1:1).

Tuchel: Morali bi voditi po prvem polčasu

Londončani so v uvodnem delu srečanja nadigrali Real. Foto: Guliverimage Gostje z Otoka so krenili furiozno in v uvodnem delu povsem nadigrali blede gostitelje. "Uvodnih 20 do 25 minut je bilo odličnih," je po dvoboju poudaril kapetan Chelseaja Cesar Azpilicueta. V tem obdobju so gostje tudi dosegli zadetek. Po izjemnem prodoru je Thibauta Courtoisa premagal Američan hrvaških korenin Christian Pulišić, pred tem pa je Nemcu Timu Werneju uspelo zapraviti skoraj nemogoče, ko je z neposredne bližine nastreljal pozornega belgijskega vratarja. Takrat so Londončani prevladovali, po tekmi pa je vladalo splošno prepričanje, da bi si po tako dominantni igri po uvodnih 45 minutah zaslužili kaj več kot pa rezultat 1:1.

"Po prvem polčasu bi morali voditi. Morali bi doseči še kakšen zadetek. Delovali smo močno, stalno napadali, igrali kombinatorno in agresivno, nato pa prejeli zadetek iz nič. To ni enostavno sprejeti. A to se ti lahko proti ekipi, ki ima tako kakovostne posameznike, kot jih ima na voljo Real Madrid, vedno zgodi. Takrat smo izgubili malce samozavesti, a je pomembno, da smo v drugem polčasu ostali mirni," je za BT Sport priznal Tuchel in spomnil na izenačujoči zadetek Karima Benzemaja v 29. minuti.

Karim Benzema ni tako veliko zadetkov v evropski sezoni dosegel že šest let. Foto: Reuters

Francoz je bil najboljši beli baletnik, gonilna sila napada. V torek ni dočakal neposrednega obračuna na zelenici z rojakom Olivierjem Giroudom, s katerim sta se v preteklosti večkrat prerekala preko socialnih omrežij. Giroud je obsedel na klopi za rezervne igralce in spremljal dvoboj, v katerem je Real v drugem polčasu pokazal boljši obraz. Benzema je dosegel že šest zadetkov v tej sezoni. Tako veliko zadetkov ni v eni sezoni v ligi prvakov dal že vse od sezone 2014/15.

Bi moral sodnik razveljaviti zadetek Benzemaja? Pred tem, ko je Karim Benzema silovito zatresel mrežo Edouarda Mendyja, je po mnenju sodniškega strokovnjaka španskega športnega dnevnika Marca Casemiro v napadu storil prekršek nad Cesarjem Azpilicueto. Počasen posnetek je razkril, da se je pri skoku z rokami oprl na kapetana Chelseaja, ki je nato padel na tla. Zadišalo je po prekršku, a nizozemski sodnik Danny Makkelie ni prekinjal igre. Še več, "oglasil" se ni niti VAR, tako da je takoj priznal zadetek Reala. Our refereeing expert says that Karim Benzema's goal vs Chelsea should NOT have counted ❌https://t.co/ehoH3ulhqU pic.twitter.com/YWtMhz1ClD — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 27, 2021

Zidane: V London po zmago

Zinedine Zidane je bil bolj zadovoljen z izvedbo v drugem kot pa prvem polčasu. Foto: Reuters "Chelsea je dokazal, da z razlogom igra v polfinalu lige prvakov. Vedeli smo, kako nevaren je lahko na polovici tekme, kako tekmovalen je in kako trdna je njegova obramba, ki ne dovoljuje veliko zadetkov," je po remiju Zidane nizal pohvale na račun tekmeca in njegovega stanovskega kolega Tuchla.

"Ko smo izenačili na 1:1, smo zaigrali bolje in nadzorovali potek dogajanja na igrišču. Še vedno smo živi, ostajamo v igri za napredovanje, v London gremo po zmago. Na splošno sem lahko zadovoljen s prvo tekmo," je trener Reala napovedal lov na zmago, ki bi prihodnjo sredo v Londonu bele baletnike zagotovo popeljal v finale. Optimizem mu dviguje misel, da bi lahko na povratnem polfinalnem dvoboju računal na okrepljeno zasedbo, saj bi se lahko nekaj igralcev, ki so manjkali zaradi zdravstvenih težav, vrnilo na zelenico.

Dvoboj v španski prestolnici je potekal v hudem nalivu. Foto: Reuters

"Povratna tekma bo drugačna," je prepričan tudi Marcelo, izkušeni Brazilec, ki v tej sezoni ne igra veliko. "V prvem polčasu se nam stvari niso razpletle tako, kot smo načrtovali. V nadaljevanju smo izboljšali podobo, ritem igre se je spremenil, bili smo boljši." Podobno je razmišljal tudi njegov trener Zidane: "V drugem delu smo bili občutno boljši, odigrali bolj organizirano. Chelsea je začel odločno in hitro, na koncu pa je remi zaslužen rezultat."

Povratna polfinalna tekma bo 5. maja v Londonu, finale pa dobre tri tedne pozneje v Istanbulu. Real lovi že 14. evropski naslov, Chelsea, edini letošnji polfinalist poleg Madridčanov, ki je že postal evropski prvak, pa drugega.