Podatki, ob katerih se Angležem smeji do ušes

Manchester City je na drugi polfinalni tekmi lige prvakov v Parizu z 2:1 odpravil PSG in si pred povratno tekmo, ki bo v Manchestru prihodnji teden, priigral lepo prednost, še posebej zaradi dejstva, da so sinjemodri po zaostanku in preobratu dosegli dva gola v gosteh. V prid angleške ekipe pa priča tudi dejstvo, da Manchester City v tej sezoni lige prvakov na enajstih srečanjih sploh še ni okusil grenkobe poraza.

Obračun, ki je upravičil naziv poslastice in finala pred finalom, je postregel z dobro in napadalno predstavo z obeh strani. Prvi polčas je povsem pripadel domači strani, ki je v 15. minuti po golu z glavo Marquinhosa povedla z 1:0. V drugem delu pa je angleška ekipa pod vodstvom Pepa Guardiole po dveh velikih napakah obrambe PSG-ja pripravila veliki preobrat.

Najprej je v 64. minuti ob poskusu podaje vratarja Keylorja Navasa presenetil Kevin De Bruyne, sedem minut kasneje pa je s prostega strela živi zid domačih pretental Riyad Mahrez, ki je s tem postavil končni izid. Dodaten udarec je četa Mauricia Pochettina doživela v 77. minuti, ko je rdeč karton prejel Idrissa Gueye. PSG je do konca še poskušal, a neuspešno. City se je v Anglijo vrnil z zmago, konec tedna pa si lahko že zagotovi tudi naslov angleškega prvaka.

Kevin De Bruyne je s strelom oziroma podajo pred vrata presenetil vratarja PSG-ja Keylorja Navasa, ki je žogo, ki se je odbila od tal, lahko le pospremil s pogledom. Foto: Guliverimage

Statistika in zgodovina na strani Angležev

V vsej zgodovini lige prvakov in pred tem tudi v evropskem pokalu se je v izločilnih bojih 47-krat zgodilo, da je angleški klub dobil prvo izmed obeh tekem na gostujočih tleh, in prav v vseh 47 primerih se je zgodilo, da se je napredovanja veselilo angleško moštvo. Angleškim podprvakom v prid priča tudi dejstvo, da v tej sezoni na enajstih tekmah še niso izgubili, zabeležili so le en remi. A kljub temu, bo v torek na Etihadu skoraj zagotovo izjemno zanimivo, Parižani bodo zagotovo iskali svoje priložnosti.

"Bila je tekma dveh različnih polčasov. Prvih deset minut smo igrali dobro, potem je pobudo prevzel PSG, nesrečno smo prejeli tudi zadetek, zato smo čutili pritisk. V drugem polčasu smo igrali neverjetno v vseh aspektih igre. Dosegli smo dva gola v gosteh, a kljub temu nas v torek čaka težko delo. Zaostajali smo že proti Borussii Dortmund in smo se vrnili, enako nam je uspelo tudi danes. V drugem polčasu smo bili to, kar smo. Igranje na način, kot smo ga prikazali v drugem polčasu nam ustreza, in to je edina prava pot. Klub je šele drugič v zgodovini v takšni situaciji, naša situacija ni enaka drugim ekipam. To je proces," je po tekmi dejal Guardiola.

Veselje Manchester Cityja. Foto: Guliverimage

Po obračunu je bil vidno zadovoljen tudi strelec prvega zadetka za sinjemodre De Bruyne. "Dobil sem priložnost iz izjemne pozicije. Za vratarja je težko, saj pričakuje, da se bo še nekdo dotaknil žoge. Pri drugem zadetku, me je Riyad (Mahrez, op. p.) vprašal, če lahko strelja on. Odvrnil sem mu, da lahko, če verjame vase. Potem je zadel (smeh, op. p.). Med polčasom nam je trener dejal, naj stopimo na žogo. V prvem delu smo preveč hiteli in to res ni igra naše ekipe. Potem smo pokazali veliko mero potrpežljivosti. PSG je res dobra ekipa in težko je igrati proti njim. Ni še konec," je opozoril belgijski nogometaš.

Mauricio Pochettino je bil po tekmi razočaran. Foto: Guliverimage

Da je možno še prav vse, so bili po srečanju prepričani tudi v taboru Parižanov, čeprav je bilo razočaranje po porazu veliko. Povsem je zatajil napad francoske ekipe, prvič se je v ligi prvakov zgodilo, da Kylian Mbappe ni niti enkrat streljal na vrata nasprotnika, na tekmi, na kateri je igral 90 minut, Neymar pa se ni vpisal med strelce na zadnjih šestih tekmah v izločilnih bojih lige prvakov. "V drugem polčasu nam ni nič uspevalo. City je igral res agresivno. A čaka nas še devetdeset minut igre, morali bomo biti boljši, če se bomo želeli uvrstiti v finale," je po tekmi dejal strelec edinega zadetka za PSG Marquinhos, ki je na zadnjih 12 tekmah v ligi prvakov dosegel pet zadetkov.

Razočaran je bil tudi trener PSG-ja Pochettino. "Težko je izločiti ekipo kot je Manchester City. Zaslužili smo si vodstvo, gostje pa so bili boljši v drugem delu. Oba gola smo prejeli po spletu nesrečnih okoliščin, a City si je ustvaril več priložnosti. Takšni zadetki se zgodijo, a zelo sem razočaran. Težko je sprejeti, da se zgodijo takšne napake, sploh v polfinalu. Zelo je boleče. Težko razložim, zakaj je bil City boljši. Enostavno nismo pokazali energije, ki smo si jo želeli. Tudi rdeči karton, ki smo ga prejeli, bi bil lahko rumen. Vendar v nogometu moraš verjeti. Verjamemo, da nam bo uspelo, a oni imajo prednost," je bil po obračunu jasen Argentinec na klopi francoskega prvaka.

