"Kaj je težava? Da imajo nogometaši namesto sedem samo šest ferrarijev."

Predsednik La Lige Javier Tebas: Superliga bi pomenila propad La Lige. Foto: Guliverimage

Včeraj so se na posebnem sestanku srečali predsedniki 17 klubov, ki igrajo v prvi ligi španskega nogometnega prvenstva La Liga, z izjemo Real Madrida, Atletico Madrida in Barcelone, ki so med ustanovnimi člani nove superlige, ter predstavniki 22 klubov iz druge španske lige. Razlog? Pogovor o nastali situaciji.

"Superliga bi pomenila propad La Lige"

Predsednik La Lige Javier Tebas je bil jasen: "Superliga bi pomenila propad La Lige. Zakaj bi spreminjali nekaj, kar raste? Da bi zadovoljili pohlep posameznikov, ki hočejo kupiti še en lamborghini," se je vprašal in dodal, da je njegovo stališče od nekdaj zelo jasno.

Foto: Guliverimage

"Niso problem prihodki kluba, problem je racionalizacija stroškov. Pravijo (ustanovitelji superlige, op. a.), da je problem, ker prihodki niso dovolj visoki, da imajo igralci namesto sedem samo šest ferrarijev. Težava je samo v distribucijii denarja," je prepričan Tebas, ki ga najbolj moti, da je snovanje novega formata tekmovanja potekalo v tajnosti.

Klubi iz La Lige odločno zavračajo projekt superlige



Pri La Ligi so v sporočilu za javnost zapisali, da so klubi na sestanku soglasno in odločno zavrnili načrte o nastajanju novega zaprtega tekmovanja in da verjamejo v to, da so športne zasluge edini kriterij za vstop na mednarodna klubska tekmovanja preko nacionalnih lig.

Perez: Superliga še vedno živi, iščemo pravo formulo

Medtem pa Florentino Perez, predsednik Real Madrida in prvi mož supelrige, vztraja, da projekt, ki je močno ujezil nogometne navijače po vsem svetu, še ni pokopan.

Florentino Perez vztraja: Projekt superlige je še vedno živ Foto: Guliverimage

Včeraj je v pogovoru za španski radio Cadena SER izjavil, da je projekt samo v fazi mirovanja in da superliga še vedno obstaja, da je družba, ki jo upravlja, še vedno tu. Se je pa strinjal, da je problem, ker je polovica članov, utrujenih zaradi tega, kar so preživljali privih 25 ur po oznanitvi novice o rojstvu superlige, projekt zapustila.

"Delamo naprej. Tudi v Barceloni razmišljajo, kaj v dani situaciji lahko storijo. Obstaja ideja, da bi bili med 20 klubov superlige recimo po štirje iz Španije, Italije … iščemo formulo. Ključno je, da najdemo format, ki bi bil atraktiven in bi pritegnil mlade, ki jih nogomet vse manj zanima in veliko časa preživljajo na PlayStationu in drugih platformah," je dejal Perez.

Predsednik Barcelone: Mi bi morali sodelovati tudi pri delitvi denarja

Včeraj se je prvič javno odzval tudi novi predsednik Barcelone Joan Laporta, ki je izjavil, da je nujno potrebno, da veliki nogometni klubi izrazijo svoje mnenje glede delitve denarja.

Novi predsednik Barcelone Joan Laporta še vendo podpira projekt superlige in se zanima za večji finančni delež. Foto: Guliverimage

"Zagovarjamo državna prvenstva in se bomo v zvezi s tem pogovarjali z Uefo," je izjavil v pogovoru za katalonsko televizijo TVE3. "Mi, veliki klubi, veliko prispevamo, zato bi morali sodelovati tudi pri delitvi denarja," je prepričan Laporta, ki še vedno zagovarja projekt superliga.

Ni skrivnost, da se katalonski velikan, ki ima v svojih vrstah kar dva nogometaša, ki sodita med pet najbolje plačanih nogometašev na svetu, Lionela Messija in Antoinea Griezmanna, spopada z velikimi finančnimi težavami.

Kumulativni bruto dolg Barcelone po različnih ocenah znaša kar 1,2 milijardi evrov, 730 milijonov od tega naj bi bilo kratkoročnih posojil bank in če bodo te zahtevale poplačilo v celoti, klubu grozi bankrot.

