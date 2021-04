Projekt superliga prekinjen, Agnelli še verjame v uspeh

V noči na sredo je bolj ali manj postalo jasno, da je novoustanovljena nogometna superliga doživela propad, potem ko so po 48 urah izstopili vsi angleški klubi. Z uradno izjavo se je oglasilo tudi vodstvo superlige in sporočilo, da bo po izstopu angleških klubov skušalo preoblikovati projekt. Se bodo danes umaknili tudi italijanski in španski "odpadniki"? Kakšna usoda jih bo doletela, kako se bo odzvala Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom? Obeta se pester dan, v katerem bomo beležile takšne in drugačne odzive.

Kaj se je dogajalo včeraj?

"Nepozabnih 48 ur," so zapisali nekateri tuji mediji. Le toliko časa je namreč živela novonastala nogometna superliga. Očitno je bil pritisk prevelik in angleški klubi so kmalu spoznali, da je bolje, da izstopijo s te ladje in še naprej tekmujejo pod okriljem evropske nogometne zveze (UEFA), ki jo vodi Aleksander Čeferin. Sprva se je za ta korak odločil Chelsea, nato so mu sledili še preostali angleški klubi − Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham.

"Vrnili so se in vem, da lahko veliko ponudijo ne le tekmovanjem, temveč celotni evropski igri. Zdaj je najpomembnejše, da gremo naprej in obnovimo enotnost, ki jo je imel nogomet pred tem," predsednik Uefe po potrditvi umika angleških nesojenih "superligašev" ni skrival zadovoljstva. Po tej potezi si je namreč lahko vodstvo evropske krovne organizacijo oddahnilo, saj je projekt superlige doživel udarec, od katerega si bo težko opomogel.

Evropska nogometna družina, ki deluje pod okriljem Uefe, je z veseljem sprejela nazaj šest največjih angleških klubov. Foto: Reuters Zdaj je le še vprašanje časa, kdaj se bodo umaknili tudi italijanski predstavniki (Inter, Milan in Juventus). Vedno več je govoric, da se je Inter, ki se mu s kapetanom Samirjem Handanovićem v tej sezoni nasmiha prvi naslov italijanskega prvaka po 11 letih, že odločil za umik. Kako se bodo odločili španski velikani (Atletico, Barcelona in Real Madrid)?