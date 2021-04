Čeferin spregovoril o "kačah" in Agnelliju, največjemu lažnivcu, kar jih je spoznal

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin se počuti prevaranega. V Montreuxu je predstavil nov tekmovalni model lige prvakov, nato pa na dan, ko po svetu dežujejo takšni in drugačni odzivi na ustanovitev superlige, potožil o tem, kdo ga je najbolj razočaral. Posebno mesto pri vrhu zasedata Andrea Agnelli (Juventus) in Ed Woodward (Manchester United).

Še prejšnji mesec so mu veljaki najbogatejših (pri nekaterih velja dodati tudi najbolj zadolženih) evropskih klubov pritrjevali, kako so navdušeni nad predlogi, s katerimi želi Uefa od leta 2024 naprej prevetriti ligo prvakov. Le dan pred tem, ko je bil v Švici predstavljen nov tekmovalni model, pa je počilo. Svetovno javnost je šokirala potrjena namera o tem, kako je 12 evropskih klubskih velikanov ustanovilo superligo.

Med njimi je bil tudi Juventus, kar ga je še toliko bolj začudilo, saj je z njegovim lastnikom in predsednikom Andreo Agnellijem spletel tesno prijateljstvo. Vsaj tako je mislil. Bil je tudi boter njegovi hčerki, premožni Italijan pa je kot predsednik Združenja evropskih klubov (ECA), kjer se je ''boril'' za pravice vseh evropskih klubov, prišel tudi do članstva v izvršnem odboru Uefe, s tem pa tudi pravice glasovanja pri odločanju o novostih.

Aleksander Čeferin in Andrea Agnelli sta sodelovala v izvršnem odboru Uefe. Foto: Reuters

''Najbolj sem razočaran nad Agnellijem. Še nikoli v življenju nisem spoznal osebe, ki bi lahko natrosila toliko laži. To je nekaj neverjetnega. Slišali smo se v soboto popoldan, ko mi je zatrjeval, da so to le govorice (morebitna ustanovitev superlige, op. p.) in da ni na tem prav nič. Potem mi je dejal, da se bova še slišala in izključil mobilni telefon. Pohlep za denarjem je očitno tako velik, da uničuje vse človeške vrednote,'' je na novinarski konferenci v Montreuxu dejal Aleksander Čeferin. Agnelli se pričakovano ni pojavil v Švici, že v nedeljo je odstopil s položaja predsednika združenja ECA, s tem pa tudi zapustil izvršni odbor Uefe. Postal je podpredsednik superlige, tekmovanja, ki ga je Čeferin označil kot pljunek v obraz vsem, ki imajo radi nogomet.

Predsednik Juventusa je predlani v sklopu kongresa Uefe gostoval tudi v Ljubljani. Foto: Nebojša Tejič/STA

Čeferinu je poleg Agnellija zapičil nož v hrbet tudi Ed Woodward. Podpredsednik Manchester Uniteda ga je poklical v četrtek in mu dejal, kako je zadovoljen s predlogi o spremembah v ligi prvakov. ''Rekel mi je še, da bi se želel z menoj pogovoriti tudi o finančnem fair-playju. Takrat je bil že dogovorjen za drugo stvar. V življenju sem delal in doživel marsikaj, bil sem odvetnik v kazenskih postopkih, česa takšnega pa še nisem izkusil. Nisem vedel, da je okrog mene toliko veliko kač. Zdaj vem,'' je še povedal nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije, napovedal tožbe in prosil vse, ki jim je mar za nogomet, za podporo.

Ed Woodward je še v četrtek pohvalil načrt Uefe, le tri pozneje pa se je Manchester United znašel na seznamu ustanoviteljev superlige. Foto: Reuters

Zahvalil se je evropski nogometni družini, vsem 55 nacionalnim zvezam, ki so proti superligi, za podporo se je zahvalil tudi vladam. Poziva vse, ki jim ni vseeno za usodo nogometa, da se pridružijo Uefi in preprečijo, da bi takšen projekt, kot je superliga, resnično zaživel.