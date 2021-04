Šok vseh šokov, 12 največjih klubov zapušča ligo prvakov

Evropa je priča nogometnemu potresu, kakršnega ne pomni. Dvanajst vplivnih evropskih klubov je ustanovilo superligo. Čeprav jim je Evropska nogometna zveza (Uefa) dala vedeti, da jih v tem primeru čakajo številne sankcije, jih to ni ustavilo pri ustanovitvi tekmovanja, ki bi jim zagotavljal še večji zaslužek. Obeta se vojna, pravcati razkol, odpirajo se številna vprašanja, prihodnost lige prvakov, paradnega konja in najbolj donosnega produkta Uefe, je skrajno negotova. To je hud udarec za Aleksandra Čeferina, predsednika Uefe, ki naj bi danes predstavil novi tekmovalni model lige prvakov.

Zeleno luč za ustanovitev superlige, zaprtega tekmovanja, v katerem naj bi nastopilo 20 klubov (od tega 16 stalnih), je že prižgalo 12 evropskih klubskih velikanov iz Anglije, Italije in Španije. To so (po abecednem vrstnem redu) AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid in Tottenham.

Grožnje, ki jih je vodstvo Uefe skupaj z nogometnimi zvezami v Angliji, Italiji in Španiji ter vodstvi tamkajšnjim prvoligaških tekmovanj naslovilo na vse morebitne udeležence superlige, niso zalegle. Čeprav je krovna nogometna zveza superligo označila kot cinični projekt, ki je nastal na sebičnem interesu nekaj klubov, in napovedala, da se bo proti njemu borila z vsemi sredstvi in na vseh ravneh, tudi to ni zadoščalo. Največji nogometni klubi, tisti, ki imajo največjo moč, ta pa se ne meri le s tistim, kar imajo pod palcem, posledično pa za njih stiska pesti tudi največ navijačev, so se odločili, da je čas za novo tekmovanje. Ustanovili so superligo, zaprto tekmovanje, s katerim želijo uresničiti svoje načrte. Navijačem ponuditi še več tekem na najvišji ravni, hkrati pa poskrbeti za zaslužek, o kakršnem so lahko v obstoječem modelu lige prvakov le sanjali.

Ni več skrivnost, da bi vsakega stalnega člana superlige čakala mikavna nagrada. V krstni sezoni naj bi si razdelili nagrade v skupni vrednosti okrog 3,5 milijarde evrov. Za zdaj se je pod namero ustanovitve superlige podpisalo 12 evropskih klubskih velikanov. Pozno v nedeljo zvečer so sporočili svetu, da mislijo še kako resno in da so sklenili dogovor. Prevladujejo angleški klubi (6), po trije prihajajo iz Italije in Španije, med njimi pa so praktično vsi največji, ki že dalj časa predstavljajo tudi osrednjo moč Uefine lige prvakov.

Največji izziv za Čeferina, odkar je predsednik Uefe

Superliga predstavlja neposredno konkurenco lige prvakov, ki bi ji odsotnost največjih klubov povzročila nenadomestljivo škodo, zato gre v prihodnjih urah, dneh in tednih pričakovati pravcato vojno med Uefo ter ustanovitelji novega tekmovanja. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je znašel pred največjim izzivom, odkar je prvi mož evropskega nogometa.

Predsednik Reala Florentino Perez ne skriva navdušenja nad superligo, s katero bi prizadejal ligi prvakov, paradnem konju Uefe, ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin, nenadomestljiv udarec. Foto: Getty Images

Odkar je na tako odgovornem položaju, je venomer ponavljal, kako se bo do zadnjega boril proti uresničitvi idej o ustanovitvi superlige. Ponujal je kompromis, liga prvakov je doživljala kozmetične spremembe, klubi iz najmočnejših držav so imeli še več privilegijev (Anglija, Italija, Nemčija in Španija imajo zagotovljena štiri mesta brez kvalifikacij), od leta 2024 pa naj bi v ligi prvakov po ''švicarskem modelu'' nastopalo kar 36 klubov, ki bi v evropski sezoni odigrali najmanj 10 tekem (zdaj jih šest). Večje bi bile tudi finančne nagrade, a tudi to ni prepričalo največjih klubov. Želeli so nekaj novega, kjer bi lahko še bolj neposredno odločali o višini zaslužka in dinamiki tekmovanja.

Stvar je šla tako nevarno daleč, da so javno sporočili, kako želijo namesto v ligi prvakov odslej igrati v superligi. To je velik udarec za Uefo, ki jim je grozila, da bodo v tem primeru izključeni iz državnih tekmovanj, hkrati pa nogometaši, če bodo nastopili v superligi, ne bodo mogli zastopati barv svojih domovin v državnem dresu. Odprtih vprašanj je preveč, velja opozoriti tudi na to, kako se kar nekaj ustanovnih članov superlige v tej sezoni še poteguje za evropsko lovoriko. Chelsea, Manchester City in Real Madrid v ligi prvakov, Arsenal in Manchester United pa v ligi Europa.

Perez nagovoril navijače, Agnelli odstopil!

Prvi predsednik superlige je postal Florentino Perez, dolgoletni prvi mož madridskega Reala, evropskega rekorderja, kar se tiče osvojenih naslovov prvaka (13). ''Nogometu bomo pomagali na vseh področjih. Želimo, da v svetu predstavlja tisto, kar si zasluži. Ima več kot štiri milijarde navijačev, odgovornost nas, velikih klubov, pa je ta, da uresničimo njihove želje,'' je sporočil španski mogotec, ki želi prerezati popkovino z ligo prvakov in se v prihodnosti posvetiti novemu tekmovanju, še bolj donosni zlati kokoši. Superlige ne bi igrali le nogometaši, imele bi jo tudi nogometašice, s tem pa želijo največji klubi pomagati tudi razvoju ženskega nogometa.

Aleksander Čeferin in Andrea Agnelli sta v zadnjih letih tesno sodelovala. Zdaj sta se znašla na nasprotnih bregovih. Foto: Reuters

Veliko težavo bi lahko predstavljalo prav mnenje navijačev, na katerega se tako sklicuje predsednik Reala. Za zdaj je močno na strani zdajšnje lige prvakov, združenega tekmovanja, odprtega za vse. Navijačev največjih klubov ideja o superligi za zdaj ni prepričala, podobno velja za splošno nogometno javnost, ki je ob rojstvu superlige milo rečeno zgrožena. Navijači v pismu za javnost, ki so ga navijaške skupine 17 klubov, med njimi tudi Manchester Uniteda, Real Madrida, Ajaxa, Arsenala, Bayerna in Borussie Dortmund, v nedeljo naslovile na (takratnega) predsednika Združenja evropskih klubov (ECA) Andreo Agnellija, sicer tudi lastnika Juventusa in člana izvršnega odbora Uefe, poudarjajo, kako predstavlja superliga resno grožnjo celotnemu nogometu, saj bi med drugim uničila tudi koledarje domačih ligaških tekmovanj.

Kakšen pa je bil odgovor Agnellija, sicer tudi člana izvršnega odbora Uefe, ki naj bi ga v torek čaka kongres Uefe v Švici? Odstopil je s položaja predsednika Združenja evropskih klubov (ECA) in postal podpredsednik superlige. Poudaril je, kako ima 12 ustanovnih članov superlige več milijard navijačev po vsem svetu, hkrati pa so osvojili že 99 evropskih lovorik. S tem je poudaril, s kakšno močjo in vrednostjo razpolagajo, obenem pa dodal, da želijo igro, ki jo tako obožujejo, dolgoročno postaviti še na višjo raven, postopoma povečati solidarnost, navijačem in nogometnim amaterjem pa ponuditi vsakodnevne užitke, v katerih bodo lahko občudovali svoje vzornike.

