V živo: Čeferin pripravlja 60-milijardno tožbo, pravna vojna med Uefo in superligo

Ogorčenja nad ustanovitvijo superlige, ki namerava zaživeti že avgusta, ne skriva Gary Neville. Legendarni angleški nogometaš, tudi nekdanji kapetan Manchester Uniteda, enega izmed najbolj glasnih klubov ustanoviteljev superlige, je globoko razočaran.

Foto: Reuters

"Najbolj sem razočaran nad Manchester Unitedom in Liverpoolom. Več kot 100-letna zgodovina razvoja iz povsem delavskih okolij, ter zdaj prazne puhlice 'nikoli ne boste hodili sami'. In vse to za tekmovanje, ki sploh ni tekmovalno in iz katerega ne moreš izpasti? To je sramota. Gre za pohlep. Vsi ti lastniki predvsem angleških klubov, ki ustanavljajo superligo, nimajo nikakršne zveze z razvojem nogometa na Otoku in kaj to predstavlja navijačem. Nogomet mora biti reguliran in ta pot nikakor ni prava," je Neville v nedeljo povedal za Sky Sports in poudaril, kako je potrebno spoštovati določene principe. Šel je celo tako daleč, da je pozval odgovorne, da vsem tistim, ki se vidijo superligi, odvzamejo točke v domačih prvenstvih.