"Eden največjih polomov v zgodovini je končan"

Burno dogajanje na nogometnem področju je sprožilo val zanimivih in zabavnih domislic, ki so v zadnjih urah preplavile Twitter. Foto: Guliverimage

Superliga je nova vodilna na lestvici največjih polomov v zgodovini, 20. april pa se bo v zgodovino vpisal kot dan nogometne neodvisnosti − to je le del pronicljivih in inovativnih tvitov s ključnikom #SuperLeagueOut, ki so ob razkrajanju novoustanovljene nogometne superlige zaokrožili po družbenem omrežju Twitter. Glavnina jih je uperjenih zoper Florentina Pereza, predsednika novoustanovljene superlige.

Spomnimo: ponoči je vseh šest angleških nogometnih klubov, ki so ustanovili superligo (Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City in Manchester United), uradno potrdilo, da zapuščajo projekt. Tako pri novoustanovljenem tekmovanju vztraja samo še šest klubov. Po trije iz Italije (AC Milan, Inter Milan in Juventus) in trije iz Španije (Barcelona, Real Madrid in Atletico Madrid). Vodilni kljub ostremu nasprotovanju navijačev, obeh krovnih nogometnih organizacij in številnih javnih osebnosti vztrajajo pri projektu, le da naj bi se ta preoblikoval.

In kaj o vsem tem pravijo ljubitelji nogometa z računi na družbenem omrežju na Twitterju?

Superliga včeraj in danes:

Trdnost superlige v tem trenutku:

Reakcija šestih klubov, ki so med prvimi izstopili iz superlige: "Samo hecali smo se."

Načrti klubov, ki so se pridružili superligi, v zadnjih 48 urah:

The European Super League plans over the past 48 hours. #SuperLeagueOut pic.twitter.com/pbtN1Xi2do — Canthony O’Reilly (@Chrstphrrlly) April 20, 2021

Ko se novinar želi pogovoriti s Florentinom Perezom, predsednikom Real Madrida in predsednikom superlige:

When Sports Journalists try to interview Perez after the suspension of super league

Perez:

#SuperLeagueOut pic.twitter.com/hgmPR4b5fb — superior ivan k (@superiorkivan07) April 20, 2021

Florentino Perez je enako spletkarski kot Leonardo DiCaprio v filmu Volk z Wall Streeta:

Florentino Perez in the European Super League meetings #SuperLeagueOut pic.twitter.com/6Zzr1fctSY — Steven Farmer (@Farms_20) April 20, 2021

Perez po odhodu šestih angleških klubov: "Očitno še niste pripravljeni."

Perez when all EPL clubs left the ESL: #SuperLeagueOut pic.twitter.com/ZZ9xO8YsnC — ace mac (@acedmac) April 20, 2021

Perez ni preživel usklajenega napada nogometnih zaveznikov:

Florentino Perez did not survive against the alliance #SuperLeagueOut pic.twitter.com/gEZuvyrZws — MR TONY MONTANA (@anthonyrcsc05) April 20, 2021

Perezov nagovor šesterici angleških klubov, ki so ponoči zapustili superligo:

Koliko klubov je že zapustilo superligo? Strateg Liverpoola Jurgen Klopp jih prešteva na prste. Ja, natanko šest jih je za zdaj.

Primerjava, kako "mehko" se Uefa loteva problematike rasizma in kako je brezkompromisna proti ustanoviteljem superlige.

This image is the only thing I will remember from this episode #SuperLeagueOut pic.twitter.com/q4DePNNf4s — MR TONY MONTANA (@anthonyrcsc05) April 20, 2021

Življenje superlige je bilo kratko, a njeni šefi pravijo, da še ni končano:

Odziv navijačev angleških nogometnih klubov ob novici, da so klubi že pomahali v slovo superligi:



In kar naenkrat je zgodba končana:

And just like that its all over #SuperLeagueOut pic.twitter.com/dLFXV3sPGH — Steven Jones (@stevenwxm) April 20, 2021

Takole sladko so nocoj spali pravi nogometni navijači:

How Real Football fans would sleep tonight #SuperLeagueOut pic.twitter.com/IX9uwkObbl — Elisha Christopher (@Elishane007) April 20, 2021

20. april se bo v zgodovino vpisal kot dan nogometne neodvisnosti …

April 20th will forever be known as footballs independence day #SuperLeagueOut pic.twitter.com/IvyvwPu86f — Codename_Yoda (@Codename_Yoda) April 20, 2021

… superliga pa kot nova vodilna na lestvici največjih polomov:

