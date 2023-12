Uefa od sodišča EU zahteva spremembo

V izjavi, ki jo je sodišče EU objavijo prejšnji teden, je bilo zapisano: "Pravila Fife in Uefe, ki od organizatorjev novih klubskih tekmovanj, kot je superliga, zahtevajo njuno predhodno odobritev ter prepovedujejo klubom in igralcem sodelovanje v teh tekmovanjih, so nezakonita oziroma v nasprotju s pravom EU." Dodali so, da sta Fifa in Uefa zlorabili prevladujoči položaj.

Po sodbi je podjetje A22, ki predstavlja interese snovalcev superlige, razglasilo zmago, a je Uefa izpostavila, da sodba ne predstavlja potrditve projekta superlige.

Uefa je zdaj sodišču EU poslala tudi pismo, v katerem zahteva spremembo sporočila za javnost, češ da je to "netočno" in "v nasprotju z vsebino sodbe", piše The Times. Vodilni na Uefi še menijo, da je bila izjava prilagojena na način, da bi pritegnila več pozornosti.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V pismu je zapisano, da sporočilo za javnost, ki so ga objavili mediji po vsem svetu, ni odraz celotne sodbe sodišča EU, v kateri je pojasnjeno, da lahko športne organizacije zaprosijo za izjeme od evropskih pravil o konkurenci, če dokažejo, da je to v javnem interesu.

"Čeprav se zavedamo, da sporočila za javnost niso zavezujoča za sodišče, so osrednja točka medijske pozornosti v odmevnih primerih, ki neizogibno vplivajo na dojemanje in ugled Uefe, med drugim zaradi izjemne resnosti obtožbe o zlorabi prevladujočega položaja," pravijo pri Uefi in prosijo za spremembo sporočila za javnost, da bo natančno odražalo sodbo sodišča.

Španec Juan Carlos Gonzalez Alvarez, vodja komunikacijske enote sodišča EU, je za The Times dejal, da sodišče ne bo javno odgovorilo na Uefino pismo. Poudaril je, da sporočilo za javnost vsebujejo opombo, v kateri je navedeno, da gre za "neuradni dokument za uporabo v medijih, ki za sodišče EU ni zavezujoč".