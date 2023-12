Udarec za Uefo, Čeferin že z ostrim odzivom

Sodišče EU je v sodbi ugodilo pritožbi snovalcev tako imenovane superlige, da pravila krovnih zvez Uefe in Fife, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno predhodno odobritev, predstavljajo kršitev prava EU. Ostro se je odzval Aleksander Čeferin, predvsem, ker so to javno objavili. "Izjava za javnost je najslabši del odločitve sodišča EU, ki vsebuje veliko več."

"Pravila Fife in Uefe, ki od organizatorjev novih klubskih tekmovanj, kot je superliga, zahtevajo njuno predhodno odobritev ter klubom in igralcem prepovedujejo sodelovanje v teh tekmovanjih, so nezakonita. Pravila Fife in Uefe ne temeljijo na transparentnosti, objektivnosti, nediskriminatornosti in sorazmernosti," je v povzetku sodbe zapisalo sodišče EU. Argumentom Uefe je pred letom dni pritrdil tudi generalni pravobranilec sodišča EU. Čeprav sodišče mnenju pravobranilca pogosto sledi, tokrat ni bilo tako.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Sodišče ugotavlja, da sta organizacija klubskih tekmovanj in izraba pripadajočih medijskih pravic zelo očitno gospodarski dejavnosti. Zato morata biti skladni s konkurenčnim pravom in spoštovati svobodo gibanja, četudi ima gospodarska izraba športnih dejavnosti nekatere posebne značilnost, med katere sodijo pooblastila krovnih zvez na področju nadzora in upravljanja ter pooblastila za sankcije," je zapisalo sodišče. Ob izvajanju svoje nadzorne funkcije morajo zveze pri ocenjevanju morebitnih konkurenčnih projektov spoštovati pravila, ki zagotavljajo transparentnost, objektivnost, nediskriminatornost in sorazmernost. "Pooblastila Fife in Uefe ne izpolnjujejo teh kriterijev."

Po mnenju sodišča EU so sporna tudi pravila krovnih zvez na področju izrabe medijskih pravic. "Ta so škodljiva za evropske nogometne klube, vsa podjetja na medijskem trgu in posledično tudi za potrošnike ter televizijske gledalce, saj jim preprečujejo možnost uživanja v novih in potencialno inovativnih ter zanimivih tekmovanjih." Sodišče EU se sicer ni spustilo v ocenjevanje, ali bi moral biti projekt superlige tudi odobren. "Sodišče je bilo zaprošeno za splošno oceno pravil Fife in Uefe in v svoji sodbi ni odločilo v primeru konkretnega projekta."

Sodišče EU: Fifa in Uefa sta zlorabili svoj prevladujoč položaj

S tem je pritrdilo osrednji trditvi snovalcev superlige, da sta krovni nogometni zvezi zlorabili svoj monopolni položaj pri preprečevanju nastanka novega tekmovanja. "Fifa in Uefa sta zlorabili svoj prevladujoč položaj," je zapisalo sodišče. Evropska nogometna zveza Uefa je v sporu vztrajala, da brani model odprtih tekmovanj, zasnovanih na športnih dosežkih in solidarnosti za vse nogometne deležnike, kar je tudi naloga krovne nogometne organizacije na stari celini. Izpostavila je, da je tudi cilj EU v sklopu evropskega modela športa zagotavljanje piramidalne strukture, ki temelji na športnih dosežkih in predpisuje solidarnost.

Prelomna sodba? Uefa bi lahko izgubila monopol pri organizaciji tekmovanj.

Da bi lahko šlo za prelomno sodbo, so v zadnjih dneh opozarjali številni pravni strokovnjaki. Odvetnik Jean-Louis Dupont, ki je znan kot zastopnik v slavnem primeru Bosman, je ocenil, da bi razsodba, ki bi dala prav snovalcem superlige, povzročila novo revolucijo v športu, saj bi Uefa izgubila monopol pri organizaciji tekmovanj.

Po objavi povzetka sodbe je zmago razglasilo podjetje, ki predstavlja interese snovalcev superlige. "Imamo pravico, da tekmujemo. Konec je z monopolom Uefe. Nogomet je svoboden," je na družbenem omrežju X zapisal direktor podjetja A22 Bernd Reichart.

Uefa sodbe ne vidi kot potrditev projekta superlige

V svoji izjavi je medtem Uefa izpostavila, da sodba ne predstavlja potrditve projekta superlige. "Namesto tega ugotavlja zgodovinsko nezadostnost na področju pravil za predhodno odobritev, kar predstavlja že zaznano tehnično vprašanje, za katero so bili junija leta 2022 tudi že sprejeti popravki. Uefa je prepričana v trdnost svojih novih pravil in v to, da ta spoštujejo vse predmetne evropske zakone ter pravila." Kot so še dodali pri Uefi, bodo pred različnimi poskusi odcepitve še naprej branili model evropske nogometne piramide, ki so ga kot svojega potrdili tako nogometni deležniki kot tudi navijači.

Čeferin: Izjava za javnost je najslabši del odločitve sodišča EU

Foto: Reuters

Evropsko združenje klubov (ECA), ki sicer predstavlja 500 evropskih klubov, je v odzivu na sodbo sodišča EU sicer zapisalo, da ostaja enotno z Uefo v nasprotovanju superlige. Oglasil se je tudi že predsednik Uefe Aleksander Čeferin.



Ocenil je, da je najslabši del današnje sodbe sodišča EU v primeru tožbe superlige izjava za javnost sodišča. Ta ne predstavlja celotne slike, sodba vsebuje tudi potrditev nadzorne in organizacijske vloge Uefe, je dejal Čeferin.



Na spletni novinarski konferenci je Čeferin uvodoma dejal, da sodba predstavlja možnost za razmislek in tudi za izboljšanje določenih predpisov Uefe. "Obenem vsebuje tudi zadeve, ki niso nič novega. Odloča o pravilih za predhodno odobritev novih tekmovanj, ki jih je Uefa kasneje spremenila," je dejal.



Sodišče EU se ni spustilo v ocenjevanje, ali bi moral biti projekt superlige tudi odobren. To je na novinarski konferenci izpostavil tudi Čeferin: "Nikakor sodba ne predstavlja zelene luči za superligo," je dejal.



Po objavi povzetka današnje sodbe so skupno izjavo podali Uefa, Fifa, ECA, Združenje evropskih lig, sindikat Fifpro Europe, Združenje evropskih nogometnih navijačev in vodstvo španske la lige. "V Evropi ni prostora za kakršnokoli superligo. Športni dosežki so tisti, ki štejejo. Nogomet je za vse. Naj bo tudi odprt za vse," so zapisali.



Čeferin je poudaril, da so nogometni deležniki enotni, prav tako da Uefi pritrjujejo tudi vlade v evropskih državah.

Real, Barcelona in Juventus še vedno zagovarjajo projekt superlige

Od 12 klubov, ki so ustanovili superligo, jih je po pritisku Uefe in nasprotovanju navijačev ter politikov devet v nekaj dneh odstopilo od projekta. Ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus, ki še vedno zagovarjajo projekt.

Uefa medtem vztraja, da je snovalcem tega tekmovanja mar zgolj za lastne žepe in za rešitev težav, ki so si jih ustvarili s prekomernim trošenjem v preteklosti. V javnosti tudi drugi pomembni nogometni deležniki, predvsem organizacije navijačev in vplivno Združenje evropskih klubov (ECA) ostajajo trdno na strani Uefe, s katero so se pred letom dni dogovorili o spremembah lige prvakov, ki bodo stopile v veljavo z naslednjo sezono.